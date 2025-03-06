Абсолют Банк оптимизировал и улучшил кредитные процессы с Process Mining и Task Mining от Proceset

Абсолют Банк оценил результаты применения инструментов Process Mining и Task Mining для анализа эффективности кредитных процессов после завершения проекта. Вендор программного обеспечения – системы активной бизнес-аналитики Proceset – компания Инфомаксимум.

На старте пилотного проекта Банк планировал решить несколько задач:

оценить производительность корпоративной информационной системы (ИС) с помощью Process Mining и Task Mining;

настроить контроль за эффективностью сотрудников и выявить потенциал ее повышения;

проверить гипотезы о необходимых областях контроля бизнес-процесса и причинах возникновения в нем проблем с помощью Process Mining;

выявить потенциал оптимизации и автоматизации операций за счет оцифровки деятельности сотрудников за ПК с Task Mining.

«Мы автоматизировали один из кредитных бизнес-процессов и посчитали реальный эффект от оптимизации с Process Mining, который получили за год. Проанализировав данные из логов, мы выяснили, что на 47% сократили время работы над карточкой от момента ее создания до финализации», — делится Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов Абсолют Банка.

Важным блоком при реализации проекта стало исследование распределения задач между сотрудниками. Оно показало, что в одном из подпроцессов сотрудники брали в работу не свои задачи, тем самым удлиняя и утяжеляя путь. Такая ситуация возникла из-за объединения двух ролей на этапе разработки корпоративной ИС. Количество возвратов на доработку удалось сократить в результате обучения сотрудников по работе с модулем карточек внутри ИС и улучшения процесса распределения задач.

Третий большой блок работы с Process Mining был связан с анализом логирования данных в ИС. Фиксировались только начало и конец крупных операций, что происходило внутри них — не измерялось. На основе полученных фактов из Proceset удалось улучшить систему логирования на стороне Банка совместно с вендором системы.

«Task Mining — это про людей и для людей, — продолжает Роман Трушков. — Мы хотели понять — насколько быстро работает система, как она упрощает выполнение задач для сотрудников».

В ходе оценки был определен потенциал оптимизации рабочего времени, который может составить до 27%. В частности:

на 12% сокращение трудозатрат за счет переноса в ИС работы с Word/Excel;

на 5% экономия время за счет настройки OCR в работе с Adobe Acrobat;

до 10% уменьшение трудозатрат за счет внедрения единой системы хранения файлов вместо использования связки Проводник+Explorer++.

Отдельно стоит отметить, что с Task Mining были обнаружены задержки отклика корпоративной ИС, что удалось решить благодаря увеличению ресурсных мощностей на стороне вендора корпоративной ИС.

«Proceset — высокотехнологичное программное решение, — комментирует Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. — В рамках одной платформы мы предлагаем бизнесу сразу несколько решений — не только Process Mining и Task Mining, но и Цифрового сотрудника. Благодаря связке технологий возможно детально восстановить фактическое выполнение бизнес-процессов и операций, поднять скорость и прозрачность работы, избавить сотрудников от рутины и, в конечном итоге, значительно повысить общую эффективность работы компании».

«Мы остались довольны не только результатами пилота, но и сотрудничеством с Инфомаксимум, – подводит итог Роман Трушков. — Абсолют Банк намерен и дальше продолжать работу в этом направлении. В планах — дальнейшее масштабирование технологий в банке, контроль и оценка реализованных предложений, поиск новых способов оптимизации и автоматизации бизнес-процесса».