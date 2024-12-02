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Компания «Вега» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора»

Компания «Вега» стала партнером «Открытой Мобильной Платформы», разработчика российской ОС «Аврора». Российская компания «Вега», разрабатывающая программное обеспечение в категории электронные полетные планшеты (EFB), завершила успешную адаптацию своего флагманского продукта — кроссплатформенного приложения «ВНебо» для ОС «Аврора». Электронный полетный планшет «ВНебо» представляет собой решение для авиакомпаний, обеспечивающее их нужды по предполетному планированию и выполнению полетов. Об этом CNews сообщили представители «Открытой мобильнойплатформы».

Приложение «ВНебо» обеспечивает автоматический расчет рабочего плана полета (OFP) и прокладку маршрута полета в соответствии со структурой и ограничениями воздушного пространства, а также учитывает метеорологическую обстановку. Аэронавигационная и метеорологическая информация для этих расчетов поступает от официальных государственных провайдеров. В качестве справочной информации для пилотов и диспетчеров авиакомпаний в приложении доступны сборники аэронавигационной информации (AIP) для России и других стран.

Приложение «ВНебо» является мультиплатформенным приложением и поддерживает все основные мобильные и настольные ОС (в том числе Unix-совместимые), поэтому стал возможен его перенос на ОС «Аврора». Работы по адаптации продлились около года и напрямую зависели от прогресса развития фреймворка Flutter для ОС «Аврора».

В настоящее время приложение «ВНебо» уже проходит финальную фазу тестирования и будет доступно в магазине RuStore начиная с января 2025 г.

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Поддержка ОС «Аврора» в приложении «ВНебо» предоставляет возможность авиакомпаниям использовать в своих корпоративных решениях отечественные мобильные устройства под управлением ОС «Аврора» в категории электронные полетные планшеты (EFB) и обеспечивает возможность перехода на полностью отечественные решения в составе: приложение, операционная система, мобильное устройство.

ОС «Аврора» — это первая российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов. Она сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России и включена в Реестр российского ПО. Среди возможностей платформы: поддержка централизованного управления парком корпоративных устройств, защита данных с использованием отечественной криптографии, большой набор ПО для решения корпоративных задач. Также ОС «Аврора» предоставляет возможности и необходимые средства API для создания решений под различные проектные требования.

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