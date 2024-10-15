Proceset выводит процессную аналитику на новый уровень с помощью динамических дашбордов

Новый функционал, предоставляющий оперативную информацию об «узких местах» бизнес-процессов и операций, появился в системе активной бизнес-аналитики Proceset от «Инфомаксимум».

На прошедшем мероприятии по процессной аналитике ProcessTech Saransk Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум», анонсировал большое обновление системы.

«Динамический дашборд – это возможность для бизнес-пользователей мгновенно получать доступ к критически важной информации и фокусироваться на решении конкретных задач, – комментирует Александр Бочкин. – Этот подход значительно экономит время, позволяя избежать долгих поисков данных среди множества отчетов».

Все это обеспечивает следующие преимущества:





повышение скорости анализа . Больше не нужно тратить время на поиск необходимой информации на разных страницах отчета;

. Больше не нужно тратить время на поиск необходимой информации на разных страницах отчета; автофокус на решении проблем . Динамические дашборды «подсветят» важную информацию, которая указывает на проблемы в бизнес-процессах;

. Динамические дашборды «подсветят» важную информацию, которая указывает на проблемы в бизнес-процессах; оценка потенциала оптимизаций. Система автоматически покажет, какие этапы процесса могут быть выполнены быстрее, дешевле и эффективнее.





Proceset автоматически анализирует текущие проблемы и выводит на экран виджеты, которые отвечают за реализацию самой актуальной из них. Например, в случае повторных выполнений этапов или длительных переходов между ними, дашборд выделит эти моменты для детального анализа. При этом пользователи могут кликать на любой элемент и мгновенно получать дополнительную информацию, что устраняет необходимость долгих переходов между отчетами.

Одним из главных источников вдохновения для создания динамических дашбордов стало стремительное развитие нейросетей, таких как ChatGPT. «Мы наблюдаем, как быстрое получение информации на основе запросов на естественном языке становится нормой, и решили, что наш интерфейс также должен стать динамическим, – добавил Александр Бочкин. – Новая функция позволяет пользователям Proceset мгновенно получать ответы на их вопросы».

Гибкий визуальный редактор дашбордов в Proceset может быть настроен как вручную, так и с использованием автоматизированных скриптов и нейросетей. Это обеспечивает высокую степень адаптивности интерфейса под конкретные задачи пользователей.

Новый функционал уже активно используется клиентами. Владимир Анисимов, директор направления инновационных продуктов «Сибинтек», отметил: «Мы одними из первых начали тестировать динамические дашборды. С их помощью удалось повысить эффективность анализа данных и управления процессами, что дает нам возможность принимать решения на основе данных процесса. Мы видим огромный потенциал в инструменте и планируем активно вовлекать бизнес-подразделения в применение динамических дашбордов в реальных бизнес-процессах».

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«Инфомаксимум» – российская ИТ-компания, разработчик собственных программных решений в области бизнес-аналитики. Флагманский продукт – система активной бизнес-аналитики Proceset. В рамках единой платформы клиенты получают доступ к таким возможностям как Process Mining, Task Mining, мультипроцессная аналитика и Customer Journey Tracking. Решения «Инфомаксимум» применяются в банковском секторе, общих центрах обслуживания, промышленности, ритейле, телекоме и т.д.