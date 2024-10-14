Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Техника Импортонезависимость
|

ДОМ.РФ и Yadro реализовали крупнейший проект по внедрению объектного хранилища данных

ДОМ.РФ в рамках стратегии по импортозамещению перешел на отечественные объектные системы хранения данных компании Yadro. Это крупнейшее по объемам хранилище объектных данных в финансовом секторе, построенное исключительно на российском оборудовании.

Системы TATLIN.OBJECT, позволяющие эффективно управлять большими объемами неструктурированных данных, были выбраны в качестве единой платформы для объектного хранения в рамках конкурентной закупки. Общий объем поставки составил 52 узла, из которых 34 размещены в инфраструктуре ДОМ.РФ и 18 — в Банке ДОМ.РФ. Хранилище распределено по трем дата-центрам, что обеспечивает непрерывность доступа и сохранность информации при выходе из строя дисков, серверов или одного из сегментов центра обработки данных. Объем систем позволяет вместить более 2,5 петабайт информации, что равно примерно 1 трлн страниц стандартного текста. Отечественное решение обеспечит высокую скорость поиска и извлечения документов, возможность масштабирования хранилища и стабильную производительность.

«Объектное хранилище данных – уникальный проект по цифровой трансформации, который мы реализовали с компанией Yadro. Переход на централизованное хранение информации обеспечивает более высокую надежность, отказоустойчивость и безопасность процессов. В настоящее время в контуре организаций функционирует более 480 информационных систем, 150 из которых имеют повышенные требования к доступности и безопасности. Поэтому для них важно минимизировать риски выхода из строя или недоступности информации, с которой они работают. Группа ДОМ.РФ продолжает планомерную замену иностранных компонентов ИТ-инфраструктуры на российские аналоги. В настоящий момент доля российского софта и «железа» превышает 63%», – сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Решение также позволяет легко увеличивать производительность по мере роста бизнеса и обладает высокой гибкостью в управлении данными.

«TATLIN.OBJECT соответствует бизнес-требованиям ДОМ.РФ с учетом того, что политики заказчика по обеспечению катастрофоустойчивого хранения данных подразумевают размещение информации в трех географически разнесенных локациях. Система подходит для решения этой задачи благодаря встроенным механизмам репликации объектов между узлами. Кроме того, гибкость настройки правил репликации позволяет заказчику обеспечить требуемый уровень защиты и производительность при работе с хранимой информацией», – отметил Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro.

ДОМ.РФ с 2021 г. реализует переход на отечественное ПО и оборудование. Уже сейчас доля российского софта в инфраструктуре группы в среднем превышает 70%, а доля расходов на такие решения — свыше 92%. Кроме того, в группе ДОМ.РФ используют 37 тыс. единиц оборудования, более половины из которых уже замещены на российские аналоги.

erid:LjN8KQweTРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Китай в капкане Nvidia. Пропагандируемый чиновниками отказ от ее «железа» грозит компаниям колоссальными тратами

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

Запад строит «великий англо-американский файервол»

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: