Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс Картах» появились персональные рекомендации мест для прогулок и развлечений

«Яндекс Карты» обновили «Идеи» — режим с персональными рекомендациями мест на основе интересов пользователей. Теперь «Идеи» умеют рекомендовать не только кафе и рестораны, но и парки, кино, музеи и другие места для отдыха и изучения города. Они собраны в новых рубриках «Развлечься» и «Погулять». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новые рубрики в «Идеях» доступны на главном экране режима. При нажатии кнопки «Развлечься» пользователи увидят на карте места с развлечениями, которые могут им понравиться, например концертные залы, аквапарки и клубы. А в рубрике «Погулять» — места, которые интересно исследовать: парки, достопримечательности и смотровые площадки. Так пользователи могут открыть для себя интересные места в незнакомых районах и необычные памятники города.

y1.jpg

Яндекс
В «Яндекс Картах» появились персональные рекомендации мест для прогулок и развлечений

У каждого места на карте есть фотография и подпись, созданная YandexGPT, — нейросеть вкратце расскажет о месте и его особенностях. Чтобы подробнее изучить атмосферу, можно зайти в раздел «Поток», в котором рекомендации собраны в виде ленты сторис.

Василий Крикунов, Axenix: ChatGPT, нам с тобой не по пути
Генеративный ИИ

Режим «Идеи» доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. С этим обновлением он также появился в Калининграде, Сочи и Сириусе, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани. В ближайшем будущем список городов будет пополняться.

«Идеи» продолжают развиваться и лучше подстраиваются под нужды пользователей. Это позволяет людям увидеть свой город по-новому и легче находить интересные места в «Картах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Крупный журнал уволил всех ценных сотрудников одним днем. Их заменили на ИИ, которого они же и обучали

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Популярнейшая онлайн-библиотека с российскими корнями не работает почти неделю. Книги скачать нельзя, администраторы молчат

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024