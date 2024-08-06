Инженеры МФТИ разработали робота-кладовщика

Предложенное сотрудниками лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ решение позволит полностью заменить водителя погрузочно-разгрузочной техники – транспортировщика палет. Помимо самого робота, сотрудники Физтеха создали и программное обеспечения для роботизированного склада, с помощью которого можно автоматизировать логистические процессы.

В ходе общения группы разработчиков с российскими ритейлерами была выявлена потребность отечественного бизнеса в беспилотных транспортировщиках палет на складах. Внедрение инструментов автоматизации позволит минимизировать риски простоя по вине работников, снизить затраты собственников на фонд оплаты труда. В первую очередь необходимость в роботах-кладовщиках есть в одноуровневых зонах временного хранения.

Для проведения тестирования складского робота и программного обеспечения на базе МФТИ был организован испытательный полигон (макет-площадка) в масштабе 1:10, имитирующий складское помещение площадью 600 м2 с высотой потолков около 12 метров. Проверка возможности управления самим роботом-кладовщиком также выполнена на его уменьшенной копии.

По словам директора ФРКТ МФТИ Дмитрия Гаврилова, группа разработчиков провела эксперименты по проверке качества работы погрузчика в границах экспериментального макета с помощью ориентирования по оптическим меткам, показавшие, что разработанный прототип обеспечивает точное ориентирование. Использование данного метода на складском предприятии позволяет создать масштабируемую систему автоматического перемещения паллет на складе с минимальными вложениями.

«Предполагается, что разрабатываемое решение заменит водителя погрузочно-разгрузочной техники – транспортировщика палет на первом этапе, а в дальнейшем и высотного погрузчика или даже оператора производственных процессов. С учетом требуемых параметров в качестве наиболее оптимального решения определен метод навигации по потолочным оптическим меткам в видимом диапазоне. Использование данного метода на складском предприятии позволяет создать масштабируемую систему автоматического перемещения палет на складе с минимальными вложениями. Полагаем, что наше решение будет в целом удовлетворять запросам будущих заказчиков. Целевые клиенты при этом принадлежат к следующим сегментам: крупные федеральные и региональные 3PL операторы, федеральные ритейлеры и региональные распределительные центры, системные интеграторы полного цикла», — сказал ведущий научный сотрудник лаборатории цифровых систем специального назначения МФТИ Андрей Леус.

Помимо самих роботов, на автоматизированном складе внедряется программное обеспечение собственной разработки, с помощью которого и осуществляется управление автономным мобильным погрузчиком. Его полноразмерный образец сейчас проходит тестирование на площадке реального склада одного из крупных федеральных ритейлеров. При этом говорить о том, что в ближайшее время рынок ритейла ждет волна массовых сокращений сотрудников некорректно. Генеральный директор компании «Беспилотный погрузчик» Анатолий Усков отмечает, что технология автоматизированного склада позволит лишь закрыть уже имеющийся кадровый дефицит.

«Мы никого не оставим без работы, потому что людей, которые трудятся сейчас на этих позициях, не хватает — сотрудники на склады не идут. Именно поэтому у бизнеса и возникла потребность в автоматизации. Закрыть кадровый голод удается либо за счет очень высоких зарплат, либо путем привлечения мигрантов. Также отмечу, что действующих квалифицированных работников складов не сократят, а переведут на позиции выше — они займутся управлением роботами. Сотрудников просто доучат, чтобы они остались в сегменте логистики — человеческий ресурс крайне важен сейчас», — сказал Анатолий Усков.

Автоматизированный склад может комплектоваться различными роботизированными системами и механизмами: автокомплектовщиками, палетайзерами, беспилотными системами инвентаризации, роботами-уборщиками и непосредственно автономными мобильными погрузчиками. Полноразмерный образец самого востребованного из них - робота-транспортировщика —- сейчас проходит тестирование на площадке реального склада одного из крупных федеральных ритейлеров. Итоги эксперимента будут известны уже этой осенью.