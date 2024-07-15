«Л7.Мониторинг» предложила бесплатные лицензии на ПО для защиты сайтов образовательных учреждений от кибератак на все лето

Компания «ЛЭВЛ 7» объявила о предоставлении бесплатных лицензий на свое ПО «Л7.Мониторинг» для образовательных и других государственных учреждений. Решение позволит защитить от кибератак и размещения запрещенной и нежелательной информации на сайтах школ, колледжей, государственных ведомств и других ресурсах. Об этом CNews сообщили представители «ЛЭВЛ 7».

Такое решение компания приняла ввиду участившихся атак на интернет-площадки и с целью обезопасить население и молодое поколение от деструктивной информации. Бесплатные лицензии на «Л7.Мониторинг» позволят руководителям организаций защитить онлайн-ресурсы от взлома и размещения на них пропагандирующих, дискредитирующих и ложных публикаций в период приемной кампании, выпускных экзаменов и массовых отпусков.

Предложение распространяется на все регионы России, каждый из которых может получить ограниченный пакет лицензий. Сегодня этим предложением воспользовалось уже более 558 школ. Активация ПО занимает всего один-два дня, что позволяет быстро поставить защиту на интернет-ресурсы.

«Л7.Мониторинг» — это программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под №14468 от 08.08.2022. ПО не содержит иностранных компонентов или модулей и разработано таким образом, чтобы полностью поддерживать отечественные операционные системы и не зависеть от возможных санкций.

Сервис позволяет оперативно выявлять провокационные и запрещенные материалы, опубликованные злоумышленниками на сайтах организаций, и мгновенно информирует руководителя об инциденте, не дав такой информации распространиться среди пользователей ресурса. ПО автоматически управляет десятками роботов, размещенных на серверах компании, а пользователю не нужно делать дополнительную установку и настройку решения.

Роботы программы регулярно проверяет сайты из указанного перечня, имитируя действия обычного рядового пользователя. В процессе серфинга робот собирает размещенные текстовые данные и анализирует их. При выявлении угрозы, ПО отправляет директору, системным администраторам, сотрудникам отдела информационной безопасности или другим ответственным лицам уведомление и скриншот страницы, на которой была размещена публикация. А еще угрозы ранжируются по шкале от 0 (безопасно) до 100 (критично). Более того, результаты проверки автоматически направляются в отчет в личном кабинете пользователя и на почту.

Постоянный автоматический мониторинг и своевременное выявление материалов, содержащих запрещенные законом 53-ФЗ текстовые конструкции, публичные призывы к осуществлению незаконной деятельности, в том числе экстремистской, позволяет поддерживать безопасность интернет-ресурсов образовательных и иных государственных учреждений.