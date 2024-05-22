Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Компания «Технологии успеха» ускоряет регистрацию в отелях с помощью распознавания паспорта Smart Engines

Компания «Технологии успеха», занимающаяся внедрением систем автоматизации предприятий сферы HoReCa, выбрала систему распознавания паспорта российского разработчика ИИ-решений Smart Engines. Программный продукт Smart ID Engine интегрирован в приложение ServiceBook и расширение для терминалов самообслуживания CheckInPoint, которые предназначены для автоматизации регистрации постояльцев отелей и гостиниц.

При регистрации гостям предлагается зарегистрироваться самостоятельно, воспользовавшись киоском самопоселения на ресепшн. Для этого нужно показать основной разворот паспорта, страницу с пропиской или свидетельство о рождении встроенной в киоск камере. Распознавание данных выполняется автоматически в видеопотоке в режиме реального времени. Быстродействие и точность распознавания в ПО Smart ID Engine обеспечивается за счет применения глубоких разреженных дискретных нейронных сетей и технологий зрительного интеллекта. По окончании процедуры регистрации данные гостей передаются в систему управления отелем или УФМС, а клиенту остается только оплатить номер и получить ключ-карту.

Системы распознавания Smart Engines являются полностью российской разработкой, в них применяется фирменная технология OCR. Программный продукт Smart ID Engine внесен в реестр российских программ. Технологии Smart Engines являются on-premise-решениями, которые обеспечивают распознавание документов на фото, сканах и в видеопотоке. В процессе распознавания данные и изображения не передаются на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам для ручного ввода, что отвечает требованиям информационной безопасности.

Репутацию продавцов на «Авито» оценит искусственный интеллект
искусственный интеллект

«Внедрение решения Smart Engines позволило ускорить процедуру заселения постояльцев и улучшить качество сервиса во время пиковых нагрузок. В системе ServiceBook автоматическое распознавание документов позволяет гостю, независимо от присутствия или отсутствия рядом персонала, в любое время и удобным для него способом воспользоваться услугами отеля или гостиницы», – сказал директор по развитию проекта ServiceBook Борис Кулагин.

Система автоматизации ServiceBook, включающая киоски самопоселения, мобильное приложение гостя, электронные замки и планшетные решение по контролю заказов для персонала, позволяет постояльцам планировать собственный отдых, быстро проходя рутинные процедуры, а отелю – получать дополнительную прибыль за счет повышения качества обслуживания и предоставления заселяющимся возможности самостоятельного выбора и заказа услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

«Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора»

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В России создали установку для 3D-печати деталей гигантского авиадвигателя размером до двух метров и весом до полутонны

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024