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«Первая Мониторинговая Компания» подтвердила совместимость СМТ Waliot с СУБД Postgres Pro

Российский разработчик программного обеспечения для спутникового ГЛОНАСС контроля транспорта, «Первая Мониторинговая Компания», подтвердила совместимость своей платформы управления автопарком «Waliot», версией 1.0 и выше, с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Это первый в отрасли российских систем мониторинга транспорта продукт, удостоившийся данного сертификата. Об этом CNews сообщили представители ООО «Первая Мониторинговая Компания».

После серии тестовых испытаний компания получила официальный сертификат Postgres Professional №СЗ91-24, о технологической совместимости СУБД Postgres Pro Standard 15, 16, Postgres Pro Enterprise 15, 16 и программного продукта Waliot. В рамках партнерства «Первая Мониторинговая Компания» приобрела возможность предлагать клиентам комплексные проекты с лицензиями Postgres Pro на специальных ценовых условиях.

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Waliot — отечественная платформа управления автопарком на основе облачных технологий и машинного обучения, рассчитанная на эксплуатацию при повышенных нагрузках и позволяющая автоматизировать контроль за автомобилями в рамках единой телематической системы.

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Импортонезависимость

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных, глубоко усовершенствованная версия СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Postgres Pro Enterprise — флагманская редакция СУБД Postgres Pro для высоконагруженных систем крупных предприятий. Включает более 100 основных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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