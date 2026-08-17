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ПМК Waliot платформа управления автопарком

Платформа «Waliot» предназначена для мониторинга, управления и оптимизации автопарков, предоставляя пользователям инструменты для повышения эффективности и снижения затрат.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.08.2026 В платформе управления автопарком Waliot появился модуль бизнес-аналитики 3
06.05.2024 «Первая Мониторинговая Компания» подтвердила совместимость СМТ Waliot с СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

ПМК и организации, системы, технологии, персоны:

ПМК - Первая Мониторинговая Компания 2 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 603 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5705 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6696 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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