2ГИС начал показывать доступность электрозаправок в режиме реального времени

Картографический сервис 2ГИС начал показывать доступность электрозаправок — пользователи могут посмотреть, где прямо сейчас есть свободные слоты для зарядки электромобиля. Эта возможность уже доступна в мобильном приложении 2ГИС на Android и iOS. Аналитики геосервиса также составили рейтинг городов по средней стоимости зарядки электромобиля. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

По данным 2ГИС, станции для зарядки электромобилей сегодня есть более чем в 500 городах и населенных пунктах России. Найти их можно по запросу «станции зарядки электромобилей» — такие станции будут отмечены в маркерах результата поиска на карте специальными значками с молнией, а также помечены в списке и в карточках. Те станции, где все или большая часть разъемов для зарядки свободны, имеют зеленую точку, частично свободные или полностью занятые — оранжевую: всего один клик в геосервисе покажет, какое количество терминалов сейчас доступно. Информация о статусе зарядки обновляется в реальном времени. Серыми значками на карте отображаются станции, которые в данный момент не работают.

«Новая функция поможет сэкономить время и принять правильное решение, где зарядить электромобиль. Особенно полезно, когда сценарий просмотра статуса зарядки теперь доступен в том же приложении, которое помогает выбирать компании и места в городах и сразу строить к ним маршруты, — сказал руководитель направления продуктов для пользователей 2ГИС Александр Сырков. — Это стало возможным благодаря пилотному проекту единого информационного сервиса зарядных станций для электрического транспорта Министерства Энергетики РФ. Теперь данные об актуальном статусе ЭЗС фиксируются и передаются в геосервис в режиме реального времени, а количество таких станций постоянно растет. Сейчас в 2ГИС доступны более тысячи таких станций, например, зарядки сетей “Энергия Москвы”, “Россети”, “Русгидро” и “Сибирь Заряжает”. Со временем их количество на картах будет увеличиваться».

В карточках электрозарядок в 2ГИС указываются тип разъема, мощность и стоимость зарядки. Аналитики геосервиса рассчитали среднюю стоимость зарядки в десяти городах с наибольшим количеством станций в стране. В Москве значительное количество общедоступных ЭЗС бесплатны, но как и в других городах есть платные станции — на их основе и была рассчитана средняя стоимость зарядки.

Городом с наиболее дешевой стоимостью зарядки из 10 городов с наибольшим количеством ЭЗС в России стал Красноярск — средняя стоимость кВт/ч здесь составляет 10,52 руб. На обратном конце рейтинга Санкт-Петербург — стоимость одного кВт/ч в северной столице составляет почти 19 руб.