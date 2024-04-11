Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

2ГИС начал показывать доступность электрозаправок в режиме реального времени

Картографический сервис 2ГИС начал показывать доступность электрозаправок — пользователи могут посмотреть, где прямо сейчас есть свободные слоты для зарядки электромобиля. Эта возможность уже доступна в мобильном приложении 2ГИС на Android и iOS. Аналитики геосервиса также составили рейтинг городов по средней стоимости зарядки электромобиля. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

По данным 2ГИС, станции для зарядки электромобилей сегодня есть более чем в 500 городах и населенных пунктах России. Найти их можно по запросу «станции зарядки электромобилей» — такие станции будут отмечены в маркерах результата поиска на карте специальными значками с молнией, а также помечены в списке и в карточках. Те станции, где все или большая часть разъемов для зарядки свободны, имеют зеленую точку, частично свободные или полностью занятые — оранжевую: всего один клик в геосервисе покажет, какое количество терминалов сейчас доступно. Информация о статусе зарядки обновляется в реальном времени. Серыми значками на карте отображаются станции, которые в данный момент не работают.

«Новая функция поможет сэкономить время и принять правильное решение, где зарядить электромобиль. Особенно полезно, когда сценарий просмотра статуса зарядки теперь доступен в том же приложении, которое помогает выбирать компании и места в городах и сразу строить к ним маршруты, — сказал руководитель направления продуктов для пользователей 2ГИС Александр Сырков. — Это стало возможным благодаря пилотному проекту единого информационного сервиса зарядных станций для электрического транспорта Министерства Энергетики РФ. Теперь данные об актуальном статусе ЭЗС фиксируются и передаются в геосервис в режиме реального времени, а количество таких станций постоянно растет. Сейчас в 2ГИС доступны более тысячи таких станций, например, зарядки сетей “Энергия Москвы”, “Россети”, “Русгидро” и “Сибирь Заряжает”. Со временем их количество на картах будет увеличиваться».

gis1.jpg

2ГИС
Стоимость зарядки электромобилей
Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда
импортонезависимость

В карточках электрозарядок в 2ГИС указываются тип разъема, мощность и стоимость зарядки. Аналитики геосервиса рассчитали среднюю стоимость зарядки в десяти городах с наибольшим количеством станций в стране. В Москве значительное количество общедоступных ЭЗС бесплатны, но как и в других городах есть платные станции — на их основе и была рассчитана средняя стоимость зарядки.

Городом с наиболее дешевой стоимостью зарядки из 10 городов с наибольшим количеством ЭЗС в России стал Красноярск — средняя стоимость кВт/ч здесь составляет 10,52 руб. На обратном конце рейтинга Санкт-Петербург — стоимость одного кВт/ч в северной столице составляет почти 19 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Выпущен платный браузер Chrome. Интернет возвращается на 25 лет назад

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще