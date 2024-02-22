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билайн бизнес обеспечил интернетом штаб строителей кампуса в ОЭЗ «Новгородская»

Высокоскоростной интернет-канал поможет специалистам компании «Алабуга Девелопмент» контролировать процесс застройки с использованием современных программ для проектирования и строительства.

билайн бизнес провёл оптико-волоконную интернет-линию на строительную площадку студенческого кампуса, который возводит компания «Алабуга Девелопмент» для особой экономической зоны «Новгородская». Высокоскоростной канал передачи данных поможет инженерам, конструкторам, руководителям строительных работ и другим специалистам в реализации проекта.

Новый кампус для студентов, преподавателей и сотрудников компаний-резидентов ОЭЗ планируют построить на Большой Санкт-Петербургской улице рядом с главным зданием Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. До конца 2026 года здесь намечено возвести пять жилых корпусов на 4000 человек, а также многофункциональный центр, где разместятся технопарк, коворкинг, лекторий, бассейн, фитнес-клуб, магазины, кафе и многое другое. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории для создания университетского парка.

На объекте уже проведена большая подготовительная работа: разработан и утверждён проект, расчищена стройплощадка, подведено электричество, а теперь — и высокоскоростной интернет для штаба строительства.

«При проектировании и строительстве нового кампуса используется современное программное обеспечение для разработки информационных BIM-моделей (18+). Это позволяет создавать объёмные 3D-объекты, но требует большой скорости и ёмкости от канала передачи данных. Благодаря интернет-каналу от билайн бизнес наши специалисты смогут комфортно работать с профессиональными программами и контролировать строительный процесс», — прокомментировал Евгений Левен, руководитель проекта ООО «Алабуга Девелопмент».

«Мы гордимся, что принимаем участие в таком важном для региона и страны проекте. Чтобы обеспечить выполнение всех технических требований, специалисты билайн бизнес провели большую работу по разработке оптимального маршрута оптико-волоконной линии. Также мы предусмотрели возможность интеграции созданного канала в будущую общую инфраструктуру, чтобы при необходимости интернетом билайна могли пользоваться жители кампуса», — рассказал Алексей Сахаров, директор Новгородского отделения ПАО «ВымпелКом».

Университетский кампус возводится при поддержке особой экономической зоны «Новгородская», правительства Новгородской области, Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого в рамках национального проекта «Наука и университеты» и станет частью приоритетного регионального проекта «Город-Университет».

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