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Xiaomi стал самым популярным брендом смартфонов в мобильной сети МТС в 2023 году

МТС сообщила, что бренд Xiaomi впервые возглавил рейтинг самых популярных смартфонов в МТС. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав смартфоны, зарегистрированные в мобильный сети, за последние четыре года.

С 2020 по 2022 г. Samsung лидировал в мобильной сети МТС, однако в 2023 г. ситуация кардинально изменилась – первую строчку возглавил бренд Xiaomi, который занял 24,3% от всех телефонов, подключенных к мобильной сети. В 2022 г. его доля составляла 23,5%. По мнению аналитиков МТС, лидерство Xiaomi связано с непрерывной маркетинговой активностью и расширением модельного ряда во всех ценовых сегментах, включая флагманские устройства. Популярность китайского бренда подтверждается и результатами продаж смартфонов по итогам 2023 г. – бренд занял первую позицию в России с долей продаж 30% в штуках.

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Цифровизация

Количество устройств бренда Samsung сократилось с 25,7% в 2022 году до 22,7% в 2023 году. На третьей строчке находится Apple – за год его доля увеличилась с 20,7% до 22,3%. Высокий интерес к этим смартфонам связан с лояльной клиентской базой. Например, обладатели смартфонов Apple остаются самыми верными поклонникам к своему бренду: 59% пользователей Apple обновили устройства на более современные модели, остальные — поменяли производителя. У Samsung показатель лояльности к бренду составил 49%, у Xiaomi — 36%.

Также высокий показатель прироста продемонстрировали Realme, Tecno и Infinix – за год их доля выросла с 5,4% до 11,2% от устройств, зарегистрированных в сети. Самыми популярными смартфонами у абонентов МТС остались iPhone 11 и Redmi 9A.

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