GMNG выпустил колонки с голосом Петра Гланца — первая модель из новой линейки аудиоустройств

Российский бренд гейминговых устройств представил трехполосные колонки GG-SP600AC. Модель станет первой среди обновленной линейки аудиоустройств GMNG с голосом известного актера дубляжа - Петра Иващенко (Гланца), который известен как официальный голос персонажа из вселенной Marvel — Дэдпула.

Первой моделью новой серии стали колонки GG-SP600AC. Это полноценная трехполосная акустическая система с мощностью в 60 Вт и частотным диапазоном от 40 Гц до 20 кГц. Чистый и глубокий звук колонкам обеспечивают отдельные динамики высоких, средних и низких частот с фазоинвертором.

GG-SP600AC

GG-SP600AC можно подключить через USB, AUX и Bluetooth 5.0, так что запустить любимый плейлист можно и с ПК, и с телевизора и с телефона. Помимо этого в колонках находятся слоты для карты памяти и флешки, а также микрофонные разъемы.

В верхней части модели находятся высокочастотные и среднечастотные динамики, а излучатели низких частот размещены внизу и сбоку – для выраженных объемных басов. На корпусе расположены экран управления и кнопки-регуляторы, позволяющие управлять треками, настраивать звучание, баланс, уровни частот и эха. В комплекте доступен пульт дистанционного управления.

В дополнение к пульту, на сайте бренда недавно появилась бесплатная утилита для настройки любых аудиоустройств. Для тех, кто хочет получить наилучший звук, бренд подготовил универсальную утилиту-эквалайзер, которая совместима с любыми девайсами. Утилита дает возможность сбалансировать звучание под разные игры, жанры музыки или под просмотр кино.

Хотя колонки довольно высокие – 47 см, благодаря узкому основанию (12 см) и устойчивым фторопластовым ножкам, они поместятся на столе рядом с монитором.

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Колонки уже доступны в маркетплейсах Ozon и «Ситилинк».

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GMNG — это бренд устройств для гейминга с набором характеристик для игр любых жанров и для геймеров с разным опытом. Официальным дистрибьютором торговой марки GMNG на территории России является компания Merlion.