Российский производитель компьютерной техники ICL Techno представит свои решения на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS

Ультралегкий ноутбук, моноблоки, сервер и другие решения, которые помогут оптимизировать работу офиса финансовой организации будут представлены с 8 по 10 ноября 2023 года в Крокус Экспо.

В восьмой раз Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка откроет двери Форума FINOPOLIS для обсуждения потенциала современных цифровых тенденций. Главными темами этого года на Форуме станут искусственный интеллект, цифровой рубль и цифровизация в регионах, блокчейн и смарт-контракты, импортозамещение и API.

В этом году в деловой программе мероприятия примут участие более 200 спикеров, среди них первые лица финансовых корпораций, государственных ведомств и других компаний-партнеров Форума.

Стенд ICL Techno будет представлен в выставочной зоне, где посетители смогут протестировать настольные и мобильные решения, такие как моноблок и монитор, суперкомпактный системный блок, ультралегкий ноутбук и надежные серверы, узнать о преимуществах и особенностях этих продуктов, а также о том, как они могут быть интегрированы в инфраструктуру конкретного бизнеса.

«Мы понимаем важность безопасности, надежности и высокой производительности для финансовой отрасли и рады представить на FINOPOLIS отечественную технику, отвечающую этим требованиям для эффективной и непрерывной работы», – отметил директор по развитию бизнеса ICL Techno Виктор Карпухин.