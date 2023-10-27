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Аналитика МТС: в России вырос спрос на отечественные бренды планшетов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок планшетов за 10 месяцев 2023 г. Самой растущей категорией планшетов оказались устройства стоимостью до 10 тыс. руб. По мнению аналитиков компании, высокий спрос на планшеты в низком ценовом сегменте в основном связан с расширением ассортимента собственных торговых марок российских дистрибьютеров электроники на фоне ограничений поставок зарубежных брендов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за 10 месяцев 2023 г. в России было продано 1,7 млн планшетов на общую сумму в 35,6 млрд руб., что по сравнению с тем же периодом 2022 г. больше на 30% в штуках и на 24% в деньгах.

Средняя цена устройств за последний год сократилась на 5% до 20,3 тыс. руб. Это обусловлено увеличением спроса на планшеты в низком ценовом сегменте. Так, продажи планшетов до 10 тыс. руб. выросли на 3 процентных пункта - это самый значительный рост во всех ценовых категориях в 2023 г. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются устройства от 10 до 20 тыс. руб. – они занимают долю в 39% продаж в штуках. Далее следуют планшеты до 10 тыс. руб. (29%) и планшеты от 20 до 30 тыс. руб. (16%).

В 2023 г. компания Samsung потеряла первую строчку в топе популярных брендов, отдав ее Huawei. А самый значительный прирост показал бренд Xiaomi.

Топ-5 популярных брендов в штуках январь-октябрь 2022 г.: Samsung – 26%; Huawei – 16%; СТМ-бренды – 14%; Apple – 9%; Xiaomi – 3%.

Топ-5 популярных брендов в штуках январь-октябрь 2023 г: Huawei – 16%; Samsung – 15%; СТМ-бренды – 14%; Apple – 12%; Xiaomi – 9%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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