Разделы

Техника
|

Беспроводная мышь для работы: OMR083 от Acer

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новую беспроводную мышь OMR083. Модель рассчитана на выполнение рабочих задач. Мышь поставляется в черном цвете, строгий дизайн подходит для работы и дома. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Acer OMR083 оснащена оптическим сенсором с настраиваемым разрешением. Доступны значения 1000 и 1600 DPI, этого достаточно для работы с файлами и таблицами. Модель оборудована четырьмя кнопками, ресурс нажатий достигает 3 млн кликов.

Подключение производится на частоте 2,4 ГГц, в качестве интерфейса используется USB-ресивер. Радиус действия – до 10 м. У модели симметричный дизайн, который одинаково подойдет для правшей и левшей. Компактный размер 100х65х34 мм и вес 78 г позволяют брать мышь в дорогу.

image001.jpg

Acer OMR083

Новинка доступна для заказа в Merlion.

Отечественная ВКС-платформа обзавелась новыми функциями
Телеком

***

Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками

Новейшие iPhone может взломать любой школьник при помощи Raspberry Pi за $70. Видео

Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет

CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России

Знаменитую Linux-компанию приватизируют через 2 года после IPO. За акции заплатят вдвое меньше, чем они стоили на старте

Древнейшие накопители из середины XX века громят HDD и SSD. Они дешевле в эксплуатации, их продажи бешено растут

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи

Лучшие столы для учебы, работы и игр: выбор ZOOM

Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber

Показать еще

Наука

Что означает гигантский петроглиф, спрятанный подо мхом в Швеции?

Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы
Показать еще