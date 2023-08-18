Беспроводная мышь для работы: OMR083 от Acer

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новую беспроводную мышь OMR083. Модель рассчитана на выполнение рабочих задач. Мышь поставляется в черном цвете, строгий дизайн подходит для работы и дома. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Acer OMR083 оснащена оптическим сенсором с настраиваемым разрешением. Доступны значения 1000 и 1600 DPI, этого достаточно для работы с файлами и таблицами. Модель оборудована четырьмя кнопками, ресурс нажатий достигает 3 млн кликов.

Подключение производится на частоте 2,4 ГГц, в качестве интерфейса используется USB-ресивер. Радиус действия – до 10 м. У модели симметричный дизайн, который одинаково подойдет для правшей и левшей. Компактный размер 100х65х34 мм и вес 78 г позволяют брать мышь в дорогу.

Acer OMR083

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.