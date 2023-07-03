Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Разработчики Rinel доработали программное обеспечение под Linux

Российские разработчики Rinel и «Рэд софт» подтвердили совместимость специализированного программного обеспечения для образовательных организаций Rinel-Lingo с операционной системой «Рэд ОС». Оба продукта входят в Реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэд софт».

Ранее Rinel-Lingo работало исключительно в среде ОС Windows. В рамках создания импортонезависимого программного комплекса специалисты компании доработали его под российские операционные системы, в частности под «Рэд ОС». Адаптация к Linux-среде заняла не более трех месяцев.

Программное обеспечение Rinel-Lingo предназначено для управления мобильными и стационарными лингафонными кабинетами, а также компьютерными классами. ПО позволяет формировать учебные группы внутри класса, управлять ими. Участники одной группы могут вести диалог между собой, а также слышать звуки, генерируемые ПО Rinel-Lingo на компьютерах учащихся и компьютере преподавателя. Помимо передачи звука ПО можно использовать и для передачи изображения экрана как стандартные сети Ethernet или Wi-Fi.

«Рэд ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах.

«Сейчас вопрос доработки программного обеспечения из реестра российского ПО под отечественные операционные системы достаточно актуален. Наша задача совместно с технологическими партнерами дать заказчикам возможность использовать программное обеспечение на «Рэд ОС». Совместимость Rinel-Lingo с операционной системой «Рэд ОС» — важный вклад в развитие цифрового суверенитета страны», – сказал заместитель генерального директора «Рэд софт» Рустам Рустамов.

«Совместимость программного обеспечения Rinel-Lingo с операционной системой «Рэд ОС» открывает новые возможности для образовательных организаций в вопросах перехода на российское программное обеспечение. Теперь мы можем предложить рынку импортонезависимый и работоспособный программный комплекс», – сказал директор Rinel Сергей Рудаков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Linux «небезопасна и хаотично разрабатывается». Потому ее не берут в ОС для Boeing

Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL

Google удаляет приложения для звонков и SMS из бесплатной версии Android. Это ударит по России

Сроки поставок российских ИТ-решений срываются. Ожидание может длиться до года

Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему

Пользователи с боем отстояли самый главный инструмент Windows. Microsoft хотела навсегда сломать его

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще