Разработчики Rinel доработали программное обеспечение под Linux

Российские разработчики Rinel и «Рэд софт» подтвердили совместимость специализированного программного обеспечения для образовательных организаций Rinel-Lingo с операционной системой «Рэд ОС». Оба продукта входят в Реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэд софт».

Ранее Rinel-Lingo работало исключительно в среде ОС Windows. В рамках создания импортонезависимого программного комплекса специалисты компании доработали его под российские операционные системы, в частности под «Рэд ОС». Адаптация к Linux-среде заняла не более трех месяцев.

Программное обеспечение Rinel-Lingo предназначено для управления мобильными и стационарными лингафонными кабинетами, а также компьютерными классами. ПО позволяет формировать учебные группы внутри класса, управлять ими. Участники одной группы могут вести диалог между собой, а также слышать звуки, генерируемые ПО Rinel-Lingo на компьютерах учащихся и компьютере преподавателя. Помимо передачи звука ПО можно использовать и для передачи изображения экрана как стандартные сети Ethernet или Wi-Fi.

«Рэд ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах.

«Сейчас вопрос доработки программного обеспечения из реестра российского ПО под отечественные операционные системы достаточно актуален. Наша задача совместно с технологическими партнерами дать заказчикам возможность использовать программное обеспечение на «Рэд ОС». Совместимость Rinel-Lingo с операционной системой «Рэд ОС» — важный вклад в развитие цифрового суверенитета страны», – сказал заместитель генерального директора «Рэд софт» Рустам Рустамов.

«Совместимость программного обеспечения Rinel-Lingo с операционной системой «Рэд ОС» открывает новые возможности для образовательных организаций в вопросах перехода на российское программное обеспечение. Теперь мы можем предложить рынку импортонезависимый и работоспособный программный комплекс», – сказал директор Rinel Сергей Рудаков.