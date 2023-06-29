«1С‑Рарус» стандартизировал процессы согласования мультимедиа‑проектов в ГК «Виатек»

«1С‑Рарус» провел цифровую трансформацию управления документами в группе компаний «Виатек», специализирующейся на мультимедиа‑проектах. В результате внедрения «1С:Документооборот 8 Корп» упорядочены бизнес‑процессы обработки документов. На 30% сокращены сроки согласования бюджета проекта и договорной документации. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

Группа компаний «Виатек» (ООО «Реконструкция. телекоммуникации. автоматика.») специализируется на аудиовизуальных технологиях. Направления деятельности группы компаний: дистрибуция мультимедийного оборудования, системная интеграция, сервис и техническая поддержка.

Технически сложные проекты требуют тщательной проработки и согласования подготовительной документации. Так, к созданию и согласованию бюджета проекта подключается более 10 сотрудников «Виатек», далее запускаются процессы корректировки, подписания и ознакомления.

До старта проекта в компании не были унифицированы процессы обработки документов. «Бумажно‑ручной» процесс согласования занимал много времени, не всегда оставались версии того или иного документа. Был затруднен контроль за состоянием задач: непонятно было, где находится документ, в каком статусе, подписан ли, и кто конкретно отвечает за согласование.

Целью внедрения «1С:Документооборот 8 корп» стало создание единой системы управления документами. В роли методологов‑экспертов проекта выступила команда компании «1С‑Рарус», входящей в тройку лидеров рейтинга фирмы «1С» по внедрению СЭД‑систем. В проектной документации проанализированы требования к новой системе и описана их реализация. Созданы пользовательские инструкции, персонал ГК «Виатек» прошел ознакомительное обучение по работе с новым функционалом.

Ключевые итоги проекта внедрения «1С:Документооборот» - в единой системе настроены хранение и учет документации; ввтоматизировано 57 рабочих мест, в едином информационном контуре взаимодействуют сотрудники проектных и сервисных отделов, финансового отдела и бухгалтерии, отдела закупок, склада и административно‑управленческий персонал; реализованы механизмы связи между документами в системе; бюджет проекта, договоры, входящая‑исходящая документация по проекту связаны между собой, что упорядочивает процессы согласования, обработки, хранения и поиска документов; наличие связи помогает видеть объем договорной документации по проекту или конкретному клиенту, подрядчику или субподрядчику; легко определить статус документов, стадию согласования, уточнить стоимость проекта; регламентированы маршруты согласования; документы разделены на тематики по видам работ: проектирование, поставка, строительно‑монтажные работы, комплексный проект; в зависимости от тематики настроены сроки передачи документа и ответственные за каждый этап согласования; усилен контроль за состоянием документов; повысилось качество обработки входящей и исходящей документации; созданная система позволяет отслеживать исполнительскую дисциплину, следить за скоростью согласования и обработки документов; минимизированы потери документов.

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В ближайших планах — настройка ведения календарей, проработка делегирования прав замещающим сотрудникам. «Виатек» будет расширять используемый функционал «1С:Документооборот 8 корп» и развивать систему документооборота.

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"1С-Рарус" - совместное предприятие фирм "1С" и "Рарус", создано в 1994 г., филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами "1С-Рарус" стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты "1С-Рарус" разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний "1С-Рарус" работает более 3 тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой "1С". Система менеджмента "1С-Рарус" соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2015.



