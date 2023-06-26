Разработчик холдинга «Т1» и CommuniGate подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Нота», входящий в холдинг «Т1» и впервые представленный в рамках петербургского международного экономического форума, и группа компаний CommuniGate Systems объединяют усилия по разработке интегрированных коммуникационных решений для бизнеса. Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота» Антон Спирин и генеральный директор CommuniGate Systems Владимир Бургов. Об этом CNews сообщили представители «Нота».

Интегрированные коммуникационные решения предполагают корпоративное общение в мессенджерах и почте, видео- и телефонные звонки, а также совместную работу над документами на единой платформе в рамках «одного окна». Технологическое партнерство с CommuniGate Systems позволит совместить с ВКС-системой почтовые инструменты: корпоративные индивидуальные и групповые ящики, календарь, контакты, возможность проведения рассылок. По мнению разработчиков, бесшовное использование всех инструментов существенно сэкономит время и ресурсы сотрудников.

«Рынок корпоративных коммуникационных сервисов — один из самых насыщенных, однако бизнес по-прежнему испытывает дефицит удобных решений, исключающих необходимость переключаться между платформами, для каждой из которых нужна собственная поддержка. Сотрудничество позволит предложить ИТ-инструменты для организации совместной работы, в том числе в компаниях со строгими внутренними политиками технологической независимости. А также сохранить ставшие привычными удобство и практичность объединенных коммуникации при импортозамещении ушедших западных вендоров», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота».

«На рынке есть явный запрос на безопасные российские ИТ-решения для корпоративного взаимодействия, которые были бы совместимы с отечественными операционными системами и могли бы удовлетворять запросы крупных географически распределенных компаний. Партнерство с «Нота» — это объединение двух ИТ-игроков, имеющих большую экспертизу в работе с корпоративными клиентами. Оно позволит нам существенно расширить пул клиентов и одновременно совершенствовать собственные разработки», — сказал Владимир Бургов, генеральный директор CommuniGate Systems.

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«Нота» – мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в Холдинг «Т1». Создан в 2023 г. на основе экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение «Нота» отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии.

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CommuniGate Systems – российская группа ИТ-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций, основана в 1991 г. Решения компании используют 150 млн пользователей в более чем 18 тыс. организаций по всему миру. Среди заказчиков в России – федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер.