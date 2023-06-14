Разделы

Бизнес
|

beeline cloud получил награду Best cloud solution for Banks and Insurance Companies 2023 в премии Fintech Awards Russia

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) принял участие в профессиональной ежегодной премии продуктов и кейсов в области автоматизации для финансовых и страховых компаний FinTech Awards Russia, получив награду Best cloud solution for Banks and Insurance Companies 2023 («Лучшее облачное решение для банков и страховых компаний»).

Премией FinTech Awards Russia отмечаются инновационные решения для автоматизации банковской и страховой деятельности, а также практические кейсы их использования. Имея многолетний опыт и накопленную экспертизу в реализации проектов из различных отраслей, включая банковский сектор, beeline cloud номинировался с продуктом Cloud compute. Это готовая IaaS-инфраструктура в облаке для создания цифровых продуктов с возможностями гибкого масштабирования и простым управлением, нацеленная на быстрое развертывание и безопасное хранение данных. Продуктом уже успели воспользоваться более 500 клиентов из различных отраслей бизнеса. Cloud compute является фундаментальным решением, на базе которого реализовано более 100 облачных сервисов.

В ходе оценки жюри учитывало функциональность продукта, конкурентные и бизнес-преимущества при внедрении решения. Cloud compute получил наивысший балл по всем показателям.

«Мы рады, что решение Cloud compute удостоено такой высокой награды, — отметил Олег Мотовилов, генеральный директор beeline cloud. — Это лишний раз говорит о том, что beeline cloud движется в верном направлении. За счет использования современных технологий и подходов Cloud compute позволяет решать различные задачи бизнеса, уходя от длительных сроков построения инфраструктуры. Клиенты в кратчайшие сроки получают готовое облачное решение, что позволяет оперативно закрывать текущие бизнес-потребности».

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

Токен: LatgBtSLF

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia

ДОМ.РФ предложил создать ИТ-стройотряды

Обман 80 уровня. Первый в истории иранский квантовый компьютер оказался ARM-платой, которая продается в России

Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет

Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux

На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще