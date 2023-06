beeline cloud получил награду Best cloud solution for Banks and Insurance Companies 2023 в премии Fintech Awards Russia

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) принял участие в профессиональной ежегодной премии продуктов и кейсов в области автоматизации для финансовых и страховых компаний FinTech Awards Russia, получив награду Best cloud solution for Banks and Insurance Companies 2023 («Лучшее облачное решение для банков и страховых компаний»).

Премией FinTech Awards Russia отмечаются инновационные решения для автоматизации банковской и страховой деятельности, а также практические кейсы их использования. Имея многолетний опыт и накопленную экспертизу в реализации проектов из различных отраслей, включая банковский сектор, beeline cloud номинировался с продуктом Cloud compute. Это готовая IaaS-инфраструктура в облаке для создания цифровых продуктов с возможностями гибкого масштабирования и простым управлением, нацеленная на быстрое развертывание и безопасное хранение данных. Продуктом уже успели воспользоваться более 500 клиентов из различных отраслей бизнеса. Cloud compute является фундаментальным решением, на базе которого реализовано более 100 облачных сервисов.

В ходе оценки жюри учитывало функциональность продукта, конкурентные и бизнес-преимущества при внедрении решения. Cloud compute получил наивысший балл по всем показателям.

«Мы рады, что решение Cloud compute удостоено такой высокой награды, — отметил Олег Мотовилов, генеральный директор beeline cloud. — Это лишний раз говорит о том, что beeline cloud движется в верном направлении. За счет использования современных технологий и подходов Cloud compute позволяет решать различные задачи бизнеса, уходя от длительных сроков построения инфраструктуры. Клиенты в кратчайшие сроки получают готовое облачное решение, что позволяет оперативно закрывать текущие бизнес-потребности».

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru