«Первый бит» автоматизировал сеть медицинских центров «Айболит» в Татарстане

Челябинский офис ИТ-интегратора «Первый бит» создал для сети медцентров «Айболит» из 13 филиалов в Татарстане среду для взаимодействия пациента и клиники на базе «Бит.управление медицинским центром». Автоматизированы ключевые бизнес-процессы – от записи клиента на прием до интеграции с собственной и внешней лабораториями.

Долгое время сеть «Айболит» работала в медицинской информационной системе с закрытым кодом, используя ее типовые настройки. Доработать под индивидуальные задачи клиники ее мог только разработчик, что сильно усложняло эксплуатацию.

Топ-менеджеры «Айболита» приняли решение о необходимости перехода на МИС, которую можно было бы легко адаптировать под свои задачи, в том числе интегрировать с сайтом, приложением и лабораториями. Такой системой стала «Бит.управление медицинским центром», разработанная «Первым битом».

Специалисты «Первого бита» настроили интеграцию сайта сети медцентров «Айболит» и «Бит.управление медицинским центром». Это позволяет поддерживать его в актуальном состоянии по стоимости услуг, расписанию приема врачей, составу коллектива. Пациенты получили удобный канал для записи.

В клинике выделено два подразделения контакт-центра, обслуживающих всю многофилиальную сеть. В день обрабатывается около 5 тыс. звонков. Бесшовная интеграция телефонии с «Бит.управление медицинским центром» позволила увеличить скорость и качество отработки звонков в центр – оператор сразу может увидеть всю информацию о клиенте (общие сведения, историю взаимодействия, активные записи на прием, отчеты по бонусной программе и другое). Руководитель колл-центра в режиме реального времени может следить за работой сотрудников через панель управления звонками.

С внедрением новой МИС бонусная система пришла на замену системы скидок. Возможность ее настройки есть в типовой функциональности решения «Бит.УМЦ», однако для «Айболита» были сделаны индивидуальные доработки. Например, начисление быстросгорающих бонусов к дню рождения пациента, начисление приветственных бонусов при переходе со скидочной системы на бонусную и т.д. Пациенты получают SMS-рассылку о сгорающих бонусах, а администраторы всегда видят актуальный баланс клиента.

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У сети медцентров есть собственная клиническая лаборатория. Новую информационную систему интегрировали с лабораторной информационной системой (ЛИС): забор анализа оформляется в «Бит.УМЦ» и передается в ЛИС, а результат исследования автоматически выгружается в электронную медицинскую карту пациента. Также в ходе проекта была настроена интеграция с внешней лабораторией КДЛ.

Чтобы облегчить передачу информации между всеми сотрудниками внутри медцентра, в «Бит.управление медицинским центром» была встроена «1С:Система взаимодействия». Она позволяет вести прямо в МИС общие чаты сотрудников, добавлять обсуждения к любому документу, например, к обратной связи от клиентов. Также с помощью «1С:Системы взаимодействия» были настроены боты для информирования внутренней ИТ-службы о новых заявках.

С внедрением «Бит.УМЦ» сотрудники центра могут прямо из программы работать с государственными информационными системами ЕГИСЗ и ФСС – это типовая функциональность решения. Для формирования кадровой и бухгалтерской отчетности «Бит.УМЦ» интегрирована с учетными системами сети «Айболит» – «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление».