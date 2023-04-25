«Лента онлайн» представила виртуального помощника по выбору фруктов и овощей

«Лента онлайн» протестирует виртуального помощника «Свежетолога» для консультации покупателей по выбору фруктов и овощей. Задача пилотного проекта – через технологию дополненной реальности подчеркнуть экспертность комплектовщиков «Ленты онлайн» и повысить доверие к покупкам овощей и фруктов в онлайне. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Для вызова виртуального помощника не нужно скачивать мобильное приложение «Ленты онлайн». Посетитель магазина может найти и отсканировать специальный QR-код в зоне «Фрукты и овощи». «Свежетолог» поделится с покупателями лайфхаками по выбору фруктов и овощей, которые в своей работе используют комплектовщики «Ленты онлайн». Кроме того, можно получить специальный промокод на скидку при заказе на сайте и в мобильном приложении.

«Свежетолог»

Руководитель маркетинговых коммуникаций онлайн-бизнесов «Ленты» Андрей Калинов: «Покупатели щепетильно относятся к выбору овощей и фруктов. В особенности это касается потребителей, которые хотят заказать эти категории товаров в онлайне. Благодаря виртуальному помощнику «Свежетологу» клиенты сервиса доставки «Лента онлайн» смогут сами удостовериться, что к ним на стол попадут самые свежие и качественные продукты, бережно отобранные комплектовщиками в магазинах сети».

Проект является частью масштабной коммуникационной кампании по продвижению преимуществ сервиса доставки, запущенной в прошлом году в in-store и рекламных роликах. Пилот запущен в двух московских гипермаркетах, расположенных по адресам: Чечерский проезд 51 и 47 км МКАД, стр. 20. В случае успешности пилотного проекта компания примет решение о его масштабировании на другие магазины сети.

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МКПАО «Лента» – российский многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2023 г. под управлением «Ленты» находилось 259 гипермаркетов, 568 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью почти 1,79 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.