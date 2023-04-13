Nexign представила решение Nexign IoT Connectivity Platform для развития IoT-бизнеса телеком-операторов

Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, представил новое решение Nexign IoT Connectivity Platform для автоматизации основных бизнес-процессов операторов связи на рынке интернета вещей (IoT) и межмашинных коммуникаций (М2М). В основе данной платформы лежит решение Nexign по управлению IoT-подключениями, к которому добавлены возможности для управления жизненным циклом IoT-абонентов, включая тарификацию услуг в режиме реального времени, управление продуктовыми предложениями, обслуживание и самообслуживание клиентов. Решение упрощает подключение новых клиентов и создание тарифных планов, позволяя операторам значительно сократить время вывода услуг на рынок.

С Nexign IoT Connectivity Platform операторы получают возможность построить цифровую экосистему, оптимизировать операционные расходы и повысить рентабельность IoT-направления. Благодаря гибкости решения телеком-оператор может получить дополнительный доход за счет использования различных бизнес-моделей, например, предлагая IoT-платформу для MVNO-операторов по модели SaaS. Важными характеристиками Nexign IoT Connectivity Platform являются гибкость в отношении политики владения и адаптивность к запросам телеком-операторов. Платформа является модульной и позволяет наращивать ее функциональность путем добавления других необходимых клиенту продуктов из линейки Nexign.

Новая платформа улучшает пользовательский опыт IoT-клиентов. Так, в полнофункциональном пространстве самообслуживания IoT-клиенты могут без привлечения оператора управлять SIM-картами, связанными устройствами и тарифными планами. Кроме того, имеется возможность устанавливать лимиты расходов и предотвращать нецелевое использование SIM-карт благодаря мониторингу и своевременному оповещению.

Рынок интернета вещей продолжает расти. По данным ассоциации GSMA, к 2025 г. число подключенных IoT-устройств во всем мире составит 24,03 млрд. Российский рынок также показывает положительную динамику роста. В 2022 г. совокупная выручка российских операторов на IoT-рынке выросла на 24%, а количество подключенных SIM-карт увеличилось на 20%. Среди основных факторов развития индустрии М2М/IoT выделяют увеличение спроса на новые технологические решения, интеграцию IoT-технологий практически во все сферы бизнеса, а также развитие сетей связи. В частности, развертывание сетей 5G может стимулировать развитие IoT за счет увеличения доступности и скорости мобильных данных, а также покрытия сети и гарантии высокого качества сервиса.

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«На сегодняшний день компании из различных отраслей все больше интересуются IoT-решениями, и телеком-операторы являются важными игроками этого рынка. Команда Nexign разработала комплексное решение, которое может стать прочной основой для развития и монетизации IoT-бизнеса телеком-операторов. Оно прошло путь развития от дополнительного компонента BSS-системы до самостоятельного вертикального решения», — сказал Дмитрий Пожидаев, главный корпоративный архитектор.