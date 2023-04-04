Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

«Почта Mail.ru» защитила пользователей от 20 млрд нежелательных писем в 2022 году

«Почта Mail.ru» защитила пользователей от 20 млрд нежелательных писем в 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Безопасность пользователей и их данных — ключевой приоритет для сервисов VK, отмечают в компании. «Почта Mail.ru» постоянно развивает антифишинг- и антиспам-системы для защиты пользователей. Благодаря их адаптации к новым схемам мошенников удалось сократить количество жалоб пользователей на спам на 6,5% год к году.

«Спамеры постоянно стараются найти новые способы обойти системы защиты пользователей от нежелательного контента, но текущие решения машинного обучения, применяемые в «Почте Mail.ru» позволяют превентивно и эффективно бороться с нежелательными рассылками. Антиспам система «Почты» 24/7 обучается сценариям и гибко адаптируется под любые изменения, эффективно защищая наших пользователей», — сказал технический директор бизнес-юнита Mail.ru Андрей Сумин.

Антиспам система «Почты Mail.ru» использует современные технологии искусственного интеллекта. За распознавание нежелательного контента в «Почте» отвечают «трансформеры» — глубокие модели машинного обучения, которые содержат более 60 млн параметров, по которым анализируется на подлинность отправитель рассылки. Антиспам «Почты» ежедневно автоматически обучается и актуализируется по принципу «одна модель обучает другую», подстраивается под новые паттерны злоумышленников и оперативно блокирует их.

В 2022 г. «Почта» ежедневно блокировала 54,5 млн нежелательных рассылок из более чем 404,5 млн входящих писем и обезопасила пользователей от 20 млрд спам-писем.

Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет
Цифровизация

В сервисах Mail.ru используются технологии «Лаборатории Касперского», которые защищают пользователей от вредоносных вложений в письмах. По итогам 2022 г. порядка 500 тыс. писем с вложениями были идентифицированы «Почтой» как вредоносные и моментально заблокированы.

Пользователи всегда уделяют особое внимание письмам от банков, государственных регуляторов, крупных ритейлеров и образовательных проектов. Поэтому для дополнительной защиты «Почта» отмечает письма, которые прошли специальную проверку на подлинность отправителя и не были модифицированы в процессе доставки, значком в виде зеленого щита, чтобы пользователь был уверен в надежности отправителя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи»

Россиян спасут от жадности и произвола маркетплейсов. Власти вводят законодательный запрет на списание денег с удаленных карт

Блокировка пиратских торрентов лишает людей радости, но не увеличивает выручку легальных кинотеатров

МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета

Мошенники бомбардируют россиян SMS от имени банков. Число атак за год выросло в разы

«Госуслуги» навсегда. Россиянам запретили удаляться с портала

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще