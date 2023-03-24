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Только 30% российских лизинговых компаний планируют переход на новые ИТ-решения или задумываются о смене софта

В 2023 г. 30% российских лизинговых компаний планируют переход на новую информационную систему для ведения профильной деятельности. Из них 15% находятся в поиске софта для автоматизации, и еще 15% только задумываются о смене существующей программы. Об этом CNews сообщили представители компании IAS Digital.

Большинство лизинговых компаний не планируют расставаться с имеющимся софтом. Компания IAS Digital провела исследование используемых программ, среди опрошенных — 175 российских компаний, специализирующихся на лизинге.

В 2023 г. 27,8% лизинговых компаний используют для ведения профильной деятельности программу «Бух корп». Почти столько же компаний - 25,5% - пользуются самописными программами, поддерживая софт силами собственных специалистов.

На третьем месте - программа «БИТ.центр управления лизингом» с 15,3%. Чуть меньше у программы «Хомнет лизинг» - 11,4%. Решения «Ортикон лизинг. бухгалтерский учет», «1С:ERP», «1С:УЛК: расширение для 1C:ERP», «Альтеософт» используют в совокупности почти 14% лизинговых компаний. Меньше 2% получили решения SAP (1,70%), «БЛ:бухгалтерия лизинг», «1С:УХ».

Большинство компаний продолжат работать в тех же системах, что есть сейчас, например, будут поддерживать собственную самописную систему. Компании уже сделали много доработок в самописные или приобретенные системы и считают переход затратным и в финансовом плане, и в плане человеческих ресурсов. Еще одна причина, по которой компании не планируют менять имеющийся софт - это отсутствие бюджета на переход. Некоторые компании отмечают, что лизинговых договоров в компании мало и по этой причине переходить на ERP будет дорого.

Часть компаний поставила рассмотрение альтернатив на стоп по причине экономической нестабильности.

15% лизинговых компаний в 2023 г. планируют переход на более актуальную и комплексную систему и находятся в поиске софта для автоматизации. Компании не устраивает производительность имеющихся платформ и тяжесть интеграции с другими системами. Калькулятор в Excel - все еще реальность для некоторых российских лизинговых компаний, поэтому автоматизация могла бы значительно модернизировать их работу.

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Частая проблема, по которой лизинговые компании хотят сменить программу, - это недовольство способом формированием отчетности, так как сотрудникам приходится сталкиваться с некорректной выдачей данных в системе и необходимостью вводить данные вручную.

Случается и так, что софт не покрывает потребности бизнеса, например у ИТ-решения нет обмена данных с «Бюро кредитных историй» (БКИ), который позволяет лизинговым компаниям оперативнее принимать решение об одобрении или отклонении сделки. Так как скорость работы становится значимым фактором привлечения клиентов, компании готовы менять софт и ускорить работу.

«Чтобы переход на новые ИТ-решения был эффективным, нужно обратить внимание на следующие характеристики программы, - сказала управляющий партнер компании IAS Digital Татьяна Мошкина. - Все расчеты лизинговых сделок должны быть автоматизированы и удобны в использовании. Лучше, чтобы работа с контрагентами (СRM) велась на этой же платформе, а управление лизинговыми сделками было прозрачным. Важные характеристики программы - параллельный учет по РСБУ/ФСБУ 25, МСФО и автоматическое формирование отчетности».

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Методика исследования: в опросе участвовали 228 компаний. К февралю 2023 г. ответы были получены от 176 лизинговых компаний. Опрос проводился по телефону.

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