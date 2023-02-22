МТС разогнала домашний интернет в спальных кварталах Заречного

Цифровая экосистема МТС расширила сеть фиксированной связи в Заречном в Пензенской области. После модернизации оборудования гигабитный интернет стал доступен более 13 тыс. жителей города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая сеть заработала в 82 многоквартирных домах, расположенных в спальных районах на проспекте Мира, улицах Строителей, Конституции СССР, 30-летия Победы и Комсомольской. Тысячи горожан смогут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с – подключать к сети большее количество устройств, быстро скачивать «тяжелые» файлы, играть в онлайн-игры, смотреть ТВ и видео в высоком разрешении.

«Сегодня почти каждый житель Заречного использует дома несколько гаджетов – телефон, ноутбук, планшет. Подключение к гигабитному интернету гарантирует, что даже при больших нагрузках на сеть, что обычно в спальных районах, на каждом устройстве пользователям хватит скорости для любых операций. Объединение домашнего интернета с мобильной связью и ТВ поможет экономить на услугах связи до 14 тыс. руб. в год за счет возможностей нашей экосистемы», — сказал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить информацию и оставить заявку на подключение можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.