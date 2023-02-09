Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ

1 января 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В статье 4 Закона закреплено обязательство Федеральной налоговой службы информировать банки о поручениях ФНС, размещённых в Реестре решений о взыскании задолженности. Порядок информирования кредитных организаций устанавливается Приказом ФНС от 30 ноября 2022 г. №ЕД-7-8/1137@. В Приказе закрепляется, что обмен сведениями в форматах 440-П осуществляется с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Для банков установлен срок перехода на использование системы межведомственного взаимодействия – 1 марта 2023 года.

Для организации межведомственного обмена данными в форматах 440-П посредством СМЭВ Федеральная налоговая служба опубликовала два вида сведений СМЭВ:

Передача транспортных контейнеров, содержащих документы, формируемые кредитными организациями, в ФНС России;

Передача транспортных контейнеров, содержащих документы, направляемые ФНС, в кредитные организации.

В настоящий момент указанные сервисы позволяют обмениваться сообщениями UPO (аналог RPO), UKO (аналог PKO), UNO (аналог PNO и APZ), UPD (аналог PPD), UPM (аналог PPM), UPN (аналог APN и APO), UPO (аналог RPO, ROO), UPV (аналог PPV). В дальнейшем набор сообщений может быть расширен.

В декабре 2022 года компания Кворум разработала и успешно протестировала Адаптер «ФНС. Обмен электронными сообщениями по форматам 440-П». Решение позволяет Банкам обмениваться электронными сообщениями с Федеральной налоговой службой посредством СМЭВ. Оно поддерживает взаимодействие по всем форматам сообщений 440-П в рамках двух основных сценариев:

получение из Банка архивного файла AFN*.arj, включающего до 250 первичных сообщений, подписанных ЭП «Сигнатура», формирование СМЭВ-конверта и передача данных в ФНС;

получение от ФНС транспортного контейнера, извлечение архива AFN*.arj и его передача в информационные системы Банка.

Программный продукт реализован на базе Платформы «СМЭВ-Интегратор». В составе Платформы он корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс.Браузер и Атом. Поддерживаются СУБД Open Source Postgres Pro (включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), Oracle; MS SQL.

Внедрение Адаптера «ФНС. Обмен электронными сообщениями по форматам 440-П» планируется в ряде крупнейших Банков РФ с 1 марта 2023 года, когда на продуктивной среде СМЭВ начнется обмен электронными сообщениями в рамках 440-П. ■ Токен: Pb3XmBtzt7rrcrxFskxEbrF1Gf1EHURec4ow7cUРекламодатель: ЗАО «АО Кворум»ИНН/ОГРН: 1027700422628/7720123993Сайт: https://www.quorum.ru/