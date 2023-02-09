Операционная система РОСА «Барий» вошла в реестр российского программного обеспечения

Операционная система РОСА «Барий» компании НТЦ ИТ РОСА вошла в Единый реестр программного обеспечения России. Запись в реестре №16449 от 03.02.2023 на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

РОСА «Барий» – еще один дистрибутив в линейке операционных систем, созданных на базе платформы rosa 2021.1. На этой платформе уже созданы серверная и десктопная ОС РОСА «Хром» для коммерческого использования и ROSA Fresh для дома.

РОСА «Барий» выпускается в двух вариантах: как дистрибутив для самостоятельной установки на флеш-накопитель и как решение, в виде предустановленного дистрибутива на токене.

Live-дистрибутив РОСА «Барий» предназначен для загрузки на ПК или ноутбук пользователя с внешнего носителя. ОС устанавливается на защищенное USB-устройство (токен) для безопасного удаленного доступа и работы в привычной рабочей среде, где ни находился пользователь.

Live-дистрибутив РОСА «Барий» на токене является полноценной, более удобной и дешевой альтернативой служебным ноутбукам с необходимым набором программ и средств защиты данных. Решение может базироваться на электронном идентификаторе Рутокен с ЭЦП, сертифицированном ФСТЭК России и ФСБ России, и на токенах других производителей.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа НТЦ ИТ РОСА включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.