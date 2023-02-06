ВТБ в 3 раза повысил эффективность расходов на тестирование новых техрешений

ВТБ запустил собственную технологическую лабораторию для апробации новых технологий и оборудования под любые потребности банка. Она помогает в ускоренном поиске, исследовании и пилотировании техрешений с открытого рынка в контуре ВТБ, а также создании собственных продуктов. Лаборатория позволила банку повысить качество внедряемых решений, надежность и безопасность собственной инфраструктуры, а также в 3 раза сократить расходы на тестирование. Время подготовки к тестированию, которое в отсутствие лаборатории могло значительно превышать время самого тестирования, удалось сократить почти в 6 раз.

Среди основных задач лаборатории — тестирование решений для технологического стека банка, оценка применимости решений на открытом коде к кейсам ВТБ, вопросы информационной безопасности. Возможности лаборатории позволяют тестировать не только ПО, но и оборудование, в том числе сетевое.

На базе технологической лаборатория ВТБ создана уникальная инфраструктура, позволяющая исследовать любые решения, в которых нуждается высокотехнологичный банк, в том числе в целях импортозамещения. Одновременно лаборатория может тестировать до 20 технологий. Исследования ведутся на объединенной платформе, состоящей из внутрибанковской инфраструктуры, облачных ресурсов VTB Cloud, партнерских ресурсов и мощностей, а также уникального измерительного оборудования собственной разработки.

«Лаборатория имеет ключевое значение в работе банка с технологиями, особенно в контексте построения технологического суверенитета. Любая технология, прошедшая тестирование в лаборатории, гарантировано готова встроиться в технологический стек ВТБ. Это наш знак качества. Накопленная нами экспертиза позволяет “работать на опережение” — прогнозировать будущие потребности банка в тех или иных решения. Сегодня лаборатория, фактически единственная на российском рынке, объединяет ресурсы для исследования и тестирования всего спектра технологий и решений, потребность в которых испытывает банк. Такая оптимизация ресурсов экономит значительные средства, и эта экономия будет иметь долгосрочный эффект. И главное, лаборатория ВТБ открыта для сотрудничества с другими технологическими лабораториями и вендорами, что в перспективе может привести к созданию индустриального центра экспертизы для всего рынка», — сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«Наша лаборатория тесно взаимодействует с вендорами, что позволяет оперативно дорабатывать продукты под требования банка. Также при взаимодействии с ними формируются технологические стандарты. Важно, что мы имеем возможность проводить не только нагрузочные тесты, но и тесты совместимости нового и уже работающего оборудования. Это помогает нам не избавляться от хорошо работающего прежнего оборудования при внедрении нового. Также лаборатория дает возможность идеально совмещать решения разных вендоров, придерживаясь концепции мультивендорности при построении собственной инфраструктуры», — рассказал руководитель Технологической лаборатории ВТБ Вадим Прескур.

Лаборатория уже протестировала более 30 решений. В том числе — сетевое оборудование для ЦОДов и мультисервисных сетей, базы данных, операционные системы, решения для обеспечения информационной безопасности, решения для контейнеризации в контексте развития микросервисной архитектуры.

Среди сервисов, которые Технологическая лаборатория сегодня предоставляет подразделениям ВТБ — оценка сложности в эксплуатации с учетом масштабов и особенностей инфраструктуры банка, а также оценка стоимости внедрения. По итогам тестирования, лаборатория дает заключение и рекомендует возможные области применения в инфраструктуре банка, а также предоставляет инструкцию по «сборке» решения в соответствии со всеми стандартами надежности.

Собственная лаборатория ВТБ обеспечивает возможность создать «цифрового двойника» инфраструктуры банка. Это позволяет перед внесением изменений в инфраструктуру банка — от замены железа и ПО до обновления прошивки отдельных элементов — протестировать эти изменения в безопасных условиях, полностью исключив риски для систем банка. ■ Токен: Pb3XmBtztAYcXzPz84tQ2Smx7uSmPRzxFwdnsw6Рекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru