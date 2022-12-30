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Система реконструкции для компьютерного томографа Smart Tomo Engine внесена в реестр российского ПО

Программный комплекс для томографической реконструкции Smart Tomo Engine, разработанный учеными из компании Smart Engines, внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Согласно приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 декабря 2022 г., решение компании Smart Engines включено в класс ПО, к которому относятся средства интеллектуального анализа данных (Data Mining) и обработки больших данных (Big Data), инструменты обработки, анализа и распознавания изображений, а также библиотеки подпрограмм (SDK). В реестр российских программ Smart Tomo Engine вошла под №16192.

Smart Tomo Engine – технология искусственного интеллекта, позволяющая произвести трехмерную реконструкцию рентгеновского снимка сразу во время процесса томографической съемки и остановить при достижении результата, обладающего достаточным качеством. Полученное цифровое 3D изображение позволяет врачу легко поставить диагноз, а технологу – построить экспертную оценку качества детали.

Полностью российская разработка позволяет снизить дозу излучения, которое получает пациент или деталь в ходе КТ-исследования. С помощью томографических реконструкций, выполненных Smart Tomo Engine, удается сократить время регистрации или экспозицию одного снимка.

«Число проведенных КТ-исследований с каждым годом увеличивается. В 2016 г. в России было проведено 8,9 млн процедур, а в 2018 г. – уже 10 млн исследований. Поэтому вопрос снижения дозы облучения приобретает все большую актуальность. Мы рады, что технологии Smart Engines дают возможность хотя бы частично решить эту проблему, так как наше решение может использоваться для обследования пациентов с большим количеством диагнозов, в том числе COVID-19», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Программный продукт работает автономно на локальной рабочей станции, не требует сетевого соединения и не передает данные на сторонние серверы. Включение Smart Tomo Engine в реестр отечественного ПО подтверждает ее соответствие установленным правилам и требованиям российского законодательства.

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