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Ульяновская ИТ-компания разработала российский аналог DocSend

No Code-сервис Linkory.io разработан сотрудниками R&D-подразделения ИТ-компании SimbirSoft и пока работает в режиме бета-тестирования. Об этом CNews сообщили представители SimbirSoft.

Это второй подобный продукт на российском рынке, в мире их десятки. К тому же DocSend подключено более 34 тыс. компаний, видящих ценность в безопасной отправке документов и аналитике.

Сервис Linkory.io предназначен для оценки просмотра документов и анализа поведения клиентов. Он предполагает наблюдение за передаваемым документом, а также сбор статистики по количеству, глубине и времени просмотров каждой страницы, загрузкам файлов. Эти данные помогут проанализировать эффективность материалов и выработать дальнейшую стратегию взаимодействия.

Linkory позволяет создать микросайт – веб-страницу, на которую можно загрузить с жесткого диска или из облачного хранилища документы – презентации, текстовые документы, pdf-файлы, таблицы, изображения, ссылку на YouTube. Содержимое доступно для просмотра с любого устройства.

Инструмент подходит для продаж, мркетинга и отслеживания эффективности контента. Система предусматривает возможность интеграции с CRM и привязки просмотров к конкретной сделке. Требование к защищенности персональных данных обеспечивается за счет использования методов oAuth2.0, identity Server 4, хеширования паролей и строгих регламентов безопасности.

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SimbirSoft — ИТ-компания, которая предоставляет услуги по разработке и тестированию программных продуктов на заказ. С 2001 г. создала более 900 ИТ-продуктов для роста и развития бизнеса в таких отраслях, как банковская сфера и финансы, ритейл, здравоохранение, образование, телекоммуникации и пр. Компания разрабатывает ИТ-решения для автоматизации работы, высоконагруженные системы, мобильные приложения, системы Machine Learning и Data Science для заказчиков из России, Европы и США. Все услуги оказывают только своим штатом специалистов, который насчитывает более 1300 сотрудников. Головной офис и центры разработки находятся в нескольких городах России.

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