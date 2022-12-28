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Softline объявила о запуске нового ЦОДа в Белоруссии

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, открывает центр обработки данных в Минске.

Уровень нового ЦОДа соответствует Tier II+, обеспечен высокий уровень охраны, пожароустойчивости и охлаждения. При этом Softline берет на себя финансовую ответственность в случае отказа мощностей, гарантируя SLA до 99,982% в зависимости от выбранной конфигурации. Дата-центр рассчитан на 38 стойко-мест, а основными клиентами станут компании из России и Белоруссии.

Запуск нового ЦОДа позволит Softline увеличить возможности компании в вопросе выделения мощностей для клиентов, а также обеспечить предоставление большего числа сервисов в части хранения данных, инфраструктурных проектов, dedicated-решений и решений для больших объемов данных (таких как видеоконференцсвязь, резервное копирование, аварийное восстановление).

Благодаря открытию дата-центра Softline также получит дополнительные возможности для развития и предоставления сервисов в периметре дружественных стран.

Softline прорабатывает возможность предоставления защищенного облака в Республике Беларусь согласно законодательству страны. После получения соответствующих лицензий компания сможет оказывать услуги не только частным, но и государственным заказчикам.

«Сейчас многие компании идут по пути colocation, однако мы решили, что наиболее правильной стратегией в современных условиях будет строительство и покупка готовых площадок с наличием оборудования внутри. Конечно, это более дорогостоящая история, однако это дает возможность предоставить заказчику сразу весь комплекс сервисов и услуг. Это особенно актуально для клиентов с учетом ситуации сниженного предложения оборудования на рынке. Softline нацелена на расширение числа зарубежных площадок на дружественных рынках, так как некоторые клиенты проводят релокацию, и им приходится искать новых партнеров уже в других странах. Мы же хотим сохранить возможность сотрудничества с этими заказчиками и предоставлять им привычные сервисы даже за рубежом. Покупка ЦОД в Минске является лишь малым шагом в исполнении глобального замысла Softline. Наша стратегия заключается в мультиоблачной концепции, позволяющей заказчику выбирать услуги исходя не только из территориальной привязки. Мы хотим, чтобы клиент, основываясь на финансовой оценке и удобстве, выбирал из многообразия решений, доступных через единую платформу», – отметил Дмитрий Исаев, руководитель управления облачных решений ГК Softline.

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