61% российских криптовалютчиков стали реже хранить сбережения на биржах после банкротства FTX

Криптовалютный банк Bitbanker совместно с исследовательской компанией Cupli Surveys провели исследование и выяснили, какие есть страхи у россиян, касающиеся криптовалют, и как крах FTX повлиял на отношение к криптовалюте. Компании также узнали, из-за чего российские криптовалютчики теряли свои сбережения и какие это были суммы. Выборка составила более 1500 человек старше 18 лет по всей России. Об этом CNews сообщили представители Bitbanker.

Что больше всего пугает россиян при использовании криптовалюты, и какие плюсы криптовалюты они видят

Самым популярным ответом стал страх потери сбережений, связанный с резкими скачками курса (60%). 37% опрошенных также отметили, что до сих пор слабо подкованы в вопросах использования криптовалюты и переживают, что их могут обмануть мошенники. Многие из респондентов отметили, что их пугает возможность блокировки карты (32%) — например, при проведении Р2Р-переводов.

Респонденты также называли проблемы с законом из-за нелегальности криптовалюты (28%) и ощущение неполной анонимности (16%) как пугающие факторы при использовании криптовалюты. Примечательно, что последнее больше волнует респондентов от 45 до 54 лет (22%). При этом основными преимуществами криптовалюты опрошенные назвали самостоятельный контроль средств, которые не могут забрать ни банк, ни государство – так считают 57% респондентов. На втором месте по преимуществам отсутствие контроля криптовалюты государством, например, респонденты считают, что им легче обойти налоги или можно пройти через красный коридор в аэропорту – такое преимущество отмечает 31% россиян, которые пользуются криптовалютой. 43 и 39 % опрошенных соответственно видят среди плюсов криптовалюты сохранение анонимности и возможность перевода денег по всему миру.

Из-за чего россияне потеряли свои сбережения

40% россиян, которые пользуются криптовалютой, хотя бы раз теряли свои сбережения. 71% из них назвали главной причиной потерь – падение курса криптовалют. На втором месте потери, связанные с мошенниками, – пирамидами, фишингом и другими мошенническими схемами (22%). У 17% пользователей заблокировали счета, а 16% потеряли свои сбережения из-за краха криптовалюты, в которую инвестировали. Еще одной причиной респонденты назвали крах биржи, в которую вложились (15%). Последние две ситуации больше распространены среди женщин, чем мужчин.

74% респондентов теряли менее 100 тыс. руб. Но были случаи, когда пользователи теряли от 100 до 500 тыс. руб. (18%). И всего 2% пользователей криптовалют среди россиян потеряли более 1 млн руб.

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Что изменилось в поведении респондентов после банкротства биржи FTX

61% респондентов признались, что стали хранить меньше средств на биржах после банкротства одной из крупнейших криптобирж FTX – 23% вовсе перестали хранить деньги на биржах и используют ее только для мгновенной отправки криптовалюты, а 38% стали держать меньше средств на бирже. Но остаются почти 30% опрошенных, которые не изменили своего отношения к биржам — они продолжают использовать их как для хранения, так и для обмена.

«За последний год отношение к криптовалюте изменилось в положительную сторону. Сейчас многие используют ее для хранений сбережений, перевода средств в другие страны или для увеличения заработка. Несмотря на нестабильность и риски, люди продолжают использовать биржи для накопления и обмена, изучают рынок криптовалюты и делятся опытом. Мы в Bitbanker стараемся сделать инвестирование и обмен понятным для пользователей, чтобы снизить страх и сомнения у всех желающих попробовать для сбережений виртуальную валюту», — сказал Сергей Горшунов, СЕО Bitbanker.

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