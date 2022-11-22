«Гравитон» выпустил серию новых ПК и АРМ на материнской плате «Кама» собственной разработки

Производитель вычислительной техники «Гравитон» выпустил новые системные блоки и автоматизированные рабочие места (АРМ) на основе собственной материнской платы «Кама». До конца 2022 г. планируется произвести более 30 тыс. изделий.

Материнская плата «Кама» разработана инженерами «Гравитон» и производится в России. Ее отличает использование более мощных процессоров Intel 10 и 11 поколений. Также материнская плата «Кама» представлена в обновленном дизайне: она выполнена в черном цвете с нанесением фирменной сетки.

На основе новой материнской платы «Гравитон» выпускает системные блоки Д51И и Д31И, а также АРМы АП31И и АП51И. Компактная модель Д31И обладает меньшими габаритами и может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Все изделия имеют заключения о подтверждении производства Минпромторга России и внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Мы развиваем свою продукцию и разрабатываем уникальные конфигурации и софтверные компоненты, которые обеспечивают защиту информации. Вместе с тем наша R&D-команда вкладывается в улучшение отдельных линеек. Выпуск моделей на новой материнской плате с процессорами Intel 10 и 11 поколения как раз пример нашего подхода в развитии ПК «Гравитон». Это позволяет нам поддерживать определенный уровень технологичности нашей продукции и гарантировать ее потребителям надежность и производительность», — сказал Сергей Кочепасов, директор по продуктам «Гравитон».

ПК и ноутбуки «Гравитон» используются в энергетике и промышленности, а также ведомствах и государственных учреждениях, отмечают представители компании. Персональные компьютеры «Гравитон» оснащены системным модулем, с помощью которого пользователь авторизуется при включении ПК и на уровне операционной системы, используя USB-носитель или RFID-карту. Эта опция особенно востребована на предприятиях и организациях, которые предъявляют повышенные требования к защите пользовательских устройств.