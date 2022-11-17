Участниками образовательных и профориентационных программ «Технограда» стали 1,2 млн человек

Освоить перспективную специальность, научиться работать с высокотехнологичным оборудованием, пройти курсы повышения квалификации, приобрести профессиональные навыки и повысить личную эффективность — все это горожане могут сделать в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, с момента открытия центра в 2018 г. в его занятиях, мастер-классах, вебинарах и других мероприятиях приняли участие уже более 1,2 млн человек. Площадка сотрудничает с ведущими столичными предприятиями, представители которых регулярно выступают в качестве преподавателей. Окончившие обучение получают удостоверение государственного образца или сертификат, в зависимости от программы. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«“Техноград” — это современная образовательная экосистема. Программы рассчитаны на самый широкий круг слушателей. Каждый житель мегаполиса сможет найти для себя занятия по душе. Например, тем, кто только задумывается о карьере, подойдут профориентационные тестирования. Среди состоявшихся специалистов востребованы курсы повышения квалификации. А желающим поменять работу предлагают ознакомиться с новыми направлениями подготовки. Помимо этого, в центре проводятся разнообразные тренинги, лекции, мастер-классы и активности для посетителей с детьми. За четыре года работы площадки участниками ее мероприятий стали больше 1,2 млн человек», — сказала Наталья Сергунина.

Сейчас в «Технограде» представлено более 1100 профориентационных и обучающих программ по актуальным направлениям. Центр состоит из пяти тематических павильонов: «Урбан», «Цифра», «Арт», «Пром», «Сервис».

Перечень востребованных городских профессий определяют с помощью анализа рынка труда. Так, с внедрением цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов в разных отраслях растет спрос на программистов, веб-разработчиков, создателей проектов виртуальной реальности и операторов 3D-печати. Большое количество вакансий открывается и для специалистов креативных индустрий (аниматоров, видеомонтажеров, дизайнеров интерьера).

Не меньшим спросом у работодателей пользуются представители промышленных специальностей, например, операторы станков с числовым программным управлением, ресторанного бизнеса (повара, пекари, кондитеры), градообслуживающей сферы (электромонтажники, строители) и др.

Возможности для профессионального роста

В мастерской «Маркетплейсы» павильона «Цифра» проходят бесплатные курсы повышения квалификации по работе с торговыми онлайн-площадками, а также короткие мастер-классы по решению различных технических задач.

«Маркетплейсы сейчас — одно из наиболее востребованных направлений в бизнесе, которое дает возможность специалисту реализовать себя несколькими способами. Получив практические навыки и разобравшись во всех внутренних процессах, можно стать менеджером платформы электронной торговли и трудиться по найму у поставщика либо выбрать путь самозанятого фрилансера, который ведет несколько проектов. Также можно открыть собственный магазин», — сказала генеральный директор компании-партнера «Технограда» по обучению Наталья Серегина.

Слушатели получают знания в сфере маркетинга, аналитики, организации продаж и товарооборота. Тем, кто после обучения решил развивать свой бизнес, оказывают услуги сопровождения на маркетплейсе. Таким выпускникам помогают открывать на платформе магазины, определяться с ассортиментом, делать карточки товаров и проводить рекламную кампанию. Их также консультируют по вопросам сборки, упаковки, маркировки и поставки продукции.

«Целью моего обучения было перейти в онлайн-торговлю. Изначально я хотела быть менеджером. В итоге у меня появилось желание оформить статус индивидуального предпринимателя и открыть свои магазины на маркетплейсах: на курсе нам рассказали, как это сделать без больших вложений. Отмечу, что преподаватели не бросают своих учеников и после завершения занятий, помогая развиваться в данной сфере», — сказала одна из выпускниц мастерской Анна Конопако.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства Поддержка ИТ-отрасли

В другом учебном пространстве — «Технониколь» в павильоне «Урбан» — готовят специалистов строительной отрасли по 36 направлениям. В образовательном центре площадью более 500 кв. м. оборудовано четыре тематических мастерских, где слушатели изучают современные материалы и методы работы с ними. Программы рассчитаны как на опытных специалистов, так и на людей без подготовки — для них разработаны ознакомительные мастер-классы и углубленные курсы.

По словам руководителя учебного центра Сергея Родивилова, на сегодняшний день наиболее востребованы знания по системам изоляции: подрядчикам они необходимы, чтобы выполнить надежные узлы примыкания и понимать нюансы монтажа, менеджерам — для верной комплектации заказа.

«Заказчикам, проектировщикам и инженерно-техническим работникам необходимо иметь четкое понимание технологии, чтобы знать, куда именно посмотреть и в том числе как проверить надежность работ при приемке. А студенты, которые через несколько лет придут в отрасль и начнут карьеру, должны ориентироваться в материалах, системах и решениях», — отметил он.

Курсы в учебном центре «Технониколь» прошли уже около 2000 человек. По словам одного из выпускников, Сергей Родивилов вдохновил его на организацию собственного бизнеса.

Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний Импортозамещение

«Сергей знает индустрию изнутри. Он в курсе последних новинок и технологий на рынке. Подробно разбирает существующие материалы, инструменты и возможные проблемы при работе. Я посещаю его занятия два-три раза в год и всегда узнаю что-то новое. Также ежегодно все наши специалисты проходят курсы повышения квалификации в учебном центре “Технониколь”. Во многом благодаря этому сегодня моя компания входит в тройку лучших кровельных предприятий России», — сказал Александр Гугняков.

Он также рассказал, что полученные знания помогли его организации завоевать международную профессиональную премию «Лучший кровельщик — 2021».

Работу образовательного комплекса «Техноград» курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.