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На CNews FORUM 2022 представят российский аналог VMware

Команда разработчиков российской гиперконвергентной платформы vStack впервые примут участие в ежегодном мероприятии CNews FORUM. Первого ноября 2022 года разработчики современного решения для виртуализации представят его IT-сообществу и расскажут о возможностях, которые дает подход vStack к гиперконвергенции.

Спикеры CNews FORUM расскажут об инновационных проектах и IT-решениях, которые в ближайшие годы будут влиять на цифровизацию бизнеса в России. После этого участники форума с помощью электронного голосования определят самые перспективные технологии.

Разработчики решения vStack презентуют потенциальным партнерам и клиентам гиперконвергентную платформу. Решение для виртуализации уже присутствует несколько лет на рынке и используется в промышленной эксплуатации. За это время оно заработало репутацию надежной гиперконвергентной платформы, которая может составить конкуренцию зарубежными аналогам уровня VMware.

Особенности платформы vStack: высокая производительность, поддержка корректной работы в условиях высокого CPU overcommit, очень низкое значение CPU overhead — 2-5% при среднем показателе 10-15%, отсутствие legacy и привязки к поставщику оборудования, а также моментальное развертывание и создание виртуальной машины с высокой степенью кастомизации за 15-30 секунд. Отдельного внимания заслуживает виртуальная сеть, обладающая высокой производительностью и из коробки поддерживающая гетерогенность сетей.

В 2022 году тест Geekbench показал Multi-Core Score у vStack 6640 при 4196 у VMware на полностью идентичном оборудовании. Использование гиперконвергентного решения vStack позволяет создавать инфраструктуру с виртуальным дата-центром корпоративного уровня на оборудовании потребительского класса.

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Безопасность

Разработчики платформы vStack ожидают, что их решение привлечет внимание потребителей корпоративного уровня, для которых производительность стоит на первом месте, и подчеркнет важность выбора отечественных решений.

«Нам важны очные встречи с потенциальными потребителями на нейтральных площадках в первую очередь потому, что общение в этих условиях происходит в открытом формате, почти без галстуков. Такое взаимодействие является взаимовыгодным: потенциальный потребитель имеет возможность получить уточнения в отношении неявных моментов продукта или возможностей его эксплуатации, а мы в свою очередь отметим для себя те области информационного или маркетингового обеспечения продукта, которые обладают недостаточной содержательной нагрузкой, в силу чего не сразу находят понимание у потребителя», — сказал Евгений Гаврилов, руководитель проекта vStack.

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