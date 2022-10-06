Более 60% школьных педагогов склонны к переходу от привычных печатных изданий к цифровым

Две трети (64,6%) опрошенных преподавателей работают с электронной версией учебно-методического комплекса. Выбирая школу, большинство родителей, ориентируются на близкое расположение к дому. В школах Чеченской Республики каждый третий педагог моложе 30 лет. А учителя Тюменской, Омской областей и Ненецкого автономного округа больше других уделяют внимание своему профессиональному развитию. Эти и другие тенденции выявили авторы «Мониторинга экономики образования», посвященного развитию школьного образования в контексте национальных целей и приоритетных проектов. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Российские родители выбирают школу в шаговой доступности

По данным Мониторинга экономики образования (МЭО), начиная с 2010 г., большинство родителей, выбирая школу, ориентируются на ее близкое расположение к дому. В 2020 г. такой стратегии придерживались 66,2% родителей (в 2010 г. – 50,4%, в 2016 г. – 56,3%).

Отвечая на вопрос «Какие из перечисленных условий Вам больше всего не нравятся в данной школе?», 8,5% указали удаленность от дома.

В 2020/2021 учебном году 10% родителей сообщили, что хотели бы перевести своего ребенка в школу, находящуюся ближе к дому. Эти результаты позволяют зафиксировать важный аспект развития образовательной сети – равную доступность качественного образования, независимо от места проживания ребенка: шаговую доступность хорошей школы.

По данным на 2020/2021 учебный год, в среднем 6,1% обучающихся государственных и муниципальных школ нуждаются в подвозе, 92,2% из них подвоз обеспечен. В сельской местности эта проблема более актуальна: подвоз необходим 18,9% школьников, обеспечены им 93,8% нуждающихся.

Педагогические кадры: опыт и молодость должны быть в паритете

Возраст педагогических кадров опосредованно влияет на качество образования, опытные педагоги – не менее ценный ресурс, чем энергичная молодежь. В связи с этим эксперты сходятся на необходимости определенного паритета в возрастной структуре педагогических коллективов. Тем не менее, в выборке МЭО 2020 г. средний возраст учителей составляет 47 лет.

По данным федерального статистического наблюдения (ФСН), доля учителей старше 55 лет продолжает расти и на 2021 г. составила 26,4%, а количество молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) остается практически неизменным – 23,3%.

Больше всего учителей моложе 30 лет в школах Чеченской Республики (30,7%), республик Ингушетия (20,8%) и Тыва (19,6%).

Наибольшая доля педагогов старше 50 лет зафиксирована в Смоленской (56,3%), Псковской (53,8%), Рязанской (51,9%) областях. Для названных субъектов характерны одни из самых низких показателей естественного прироста. «Прослеживается определенная взаимосвязь возрастной структуры кадров с демографическими характеристиками регионов. Данный фактор необходимо учитывать при дальнейшей реализации мер в сфере кадрового обеспечения школ», – подчеркивают аналитики.

По мнению экспертов, наиболее эффективным является стаж работы от 5 до 20 лет, который имеет каждый третий педагог. Стаж более 20 лет имеют 63% участников исследования, до 5 лет – 6,9%.

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Учитель должен учиться

Результаты МЭО свидетельствуют о качественном росте разнообразия форм повышения учителем своего профессионального уровня: такое мнение выражают около половины опрошенных наставников.

Лидируют по профессиональному развитию учителей Тюменская (95,7%) и Омская (97,2%) области, Ненецкий автономный округ (99,8%).

Наряду с традиционными аудиторными курсами, наиболее распространенными практиками оказались онлайн-курсы и семинары (76,5%), изучение образовательных материалов в интернете (56,2%), посещение уроков других учителей (52,3%). Нередко эти мероприятия проводились не только в региональном ИПК (56,5%), но и на рабочем месте в формате семинаров, мастер-классов и тренингов (47,6%).

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Среди наиболее часто упоминаемых позитивных изменений в школах исследователи выделяют повышение возможности использовать современное оборудование (указали 52,8% учителей), осваивать новые образовательные технологии, методики (48,7%), повышать профессиональную квалификацию (40,9%).

Отмечается, что об улучшениях несколько чаще говорят учителя из сельской местности.

Две трети (64,6%) опрошенных преподавателей работают с электронной версией учебно-методического комплекса. Это свидетельствует о том, что значительная часть педагогов склонны к переходу от привычных печатных изданий к цифровым.

Перепланировка зданий для создания новых учебных мест

В последние годы капитальному ремонту школьных зданий уделяется особое внимание. Проводится работа не только по восстановлению помещений, но и по их переоснащению. Реструктуризация и перепланировка корпусов ведется с целью расширения их проектных мощностей, увеличения учебных площадей, создания новых мест. Этот подход может стать перспективным в силу большей экономичности.

Развитие образовательной инфраструктуры сельских школ – приоритет, обозначенный в трех федеральных проектах. Меры, связанные со строительством современных школьных зданий и оснащением их, реализуются в большей степени в городах. «В этой связи целесообразно сосредоточить усилия на преодолении инфраструктурного отставания сельских школ с учетом специфики территорий, значительная часть которых – труднодоступные районы или зоны с неблагоприятным климатом», – резюмируют авторы доклада.