OCS объявила о начале сотрудничества с Dunobil

OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с российской компанией Dunobil, предлагающей автомобильную электронику, аксессуары для автомобилей, а также решения для зарядной инфраструктуры электромобилей. Новое партнёрство позволит удовлетворить потребности ИТ-канала в продукции в сегменте автомобильных товаров.

Ассортимент Dunobil, который OCS предлагает партнёрам, включает в себя продуктовые линейки оборудования, а именно: Dunobil Power – линейка зарядной инфраструктуры для электромобилей, в частности, переносные и стационарные зарядные станции, а также кабели и адаптеры. Проект Dunobil Power – это, ориентированное как на частных владельцев, так и на корпоративных заказчиков; Dunobil Luft – портативные компрессоры на аккумуляторах; Dunobil Wascher – линейка портативных моек высокого давления на аккумуляторах; Dunobil Fix – беспроводные зарядные устройства в форм-факторе держателей для сотовых телефонов; Dunobil Strom – серия портативных пуско-зарядных устройств на аккумуляторах; Dunobil автоэлектроника – автомобильные комбо-устройства и видеорегистраторы.

Продукция производителя является целевой для розничных сетей, автосалонов и автозаправок, интернет-магазинов автомобильных товаров, жилищных комплексов и торговых центров, корпоративных реселлеров. Сервисное обслуживание продукции Dunobil осуществляется на федеральном уровне (более 170 авторизованных сервисных центров по России, Белоруссии и Казахстану).

Реализация продукции через широкопрофильного дистрибьютора с развитой сетью партнёров и масштабной региональной представленностью в 26 городах России, поможет Dunobil увеличить своё присутствие в данном сегменте.

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Включение в продуктовый портфель OCS линейки зарядных станций для электромобилей Dunobil Power связано с уникальностью продукта и желанием дистрибьютора расширить его представленность в сегменте, а также с ожиданиями роста данного направления рынка.

Продвижением линеек Dunobil в партнёрский канал займётся департамент инфраструктурных и инженерных систем OCS. Менеджеры дистрибьютора всегда готовы оказать как консультационную, так и маркетинговую поддержку дилерам по продуктам и решениям Dunobil. Решения производителя уже можно заказать в OCS