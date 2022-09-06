Двигатели для отечественных электрокаров производят в ОЭЗ «Технополис Москва»

Научно-технический центр «Приводная техника», работающий на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», заключил договор на поставку партии из ста электроприводов подмосковному производителю электрокаров. Эти двигатели способны заменить иностранные аналоги. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Производитель электроприводной техники выпустит и передаст 100 двигателей отечественной компании, занимающейся выпуском электромашин широкого профиля. На базе современной продукции предприятия уже выпускают гольф-кары и коммунальные машины, которые эксплуатируются на территории ОЭЗ Москвы и столичных зон отдыха», - отметил Владислав Овчинский.

Электрические приводы линейки EDM могут применяться в транспорте различного назначения. Благодаря эффективному охлаждению, высокой степени влаго- и пылезащиты двигатели работают при любых режимах эксплуатации. Кроме того, высокая мощность электроприводов при небольших габаритах, а также высокий крутящий момент позволяет им успешно конкурировать с иностранными аналогами, в том числе из Европы и Азии.

«Для “Приводной техники” это будет уже вторая партия. Ее объем более чем в два раза превысит предыдущую. Первый выпуск - 40 единиц - был отправлен производителю электрокаров в июне текущего года. Для более широкого использования электрического автотранспорта необходимо прежде всего развивать отечественное производство двигателей с высокими качественными характеристиками, которые не уступают зарубежным конкурентам», - сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 га. Общая площадь производственных корпусов составляет 550 тыс. кв. м.