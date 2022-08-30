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Более 200 тыс. раз установили мобильное приложение «Госуслуги Московской области» с начала 2022 года

Жители Подмосковья могут скачать и установить на свое мобильное устройство приложение «Госуслуги Московской области». С начала 2022 г. осуществлено 218 тыс. скачиваний и установок мобильного приложения. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

«Помимо использования веб-версии регионального портала госуслуг, жители могут воспользоваться мобильным приложением. С помощью приложения можно получить подробную информацию об услугах, воспользоваться «умным» помощником – экспертной системой, записаться на прием в МФЦ или отследить статус заявления онлайн», – сказала Надежда Куртяник.

Пользователи устройств с операционной системой Android могут скачать приложение по ссылке uslugi.mosreg.ru/app. Также приложение «Госуслуги Московской области» пользователи гаджетов на Android могут найти в российском магазине мобильных приложений RuStore.

Скачать и установить приложение на устройства с операционной системой iOS можно в AppStore.

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