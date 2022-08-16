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«Атомэнергосбыт» и Naumen расширяют применение искусственного интеллекта в клиентском сервисе

Энергосбытовая компания «Атомэнергосбыт» (входит в контур управления концерна «Росэнергоатом») и российский вендор-интегратор программного обеспечения Naumen модернизируют контакт-центр на базе интеллектуальной платформы для управления клиентским опытом Naumen. По результатам внедрения платформы в клиентской поддержке компании будет бесшовно сочетаться работа операторов и голосовых ботов, использующих единые сценарии обслуживания, а контекст обращения клиента будет сохранен и доступен на всех этапах работы.

С помощью платформы Naumen «Атомэнергосбыт» реализует комплексный подход к автоматизации дистанционного обслуживания и управлению качеством клиентского опыта и автоматизации сервиса. В результате проекта контакт-центр компании перейдет на гибридную модель обслуживания: каждое обращение интеллектуальная система будет передавать на обработку боту-помощнику или оператору, опираясь на его тему и контекст общения с клиентом. При этом обращения из всех каналов будут обрабатываться в рамках одной очереди, а операторы и боты будут использовать единые сценарии обслуживания и базу знаний.

Такая модель обслуживания делает сервис более доступным для клиентов и повышает скорость консультаций. Сохранение качества сервиса помогут обеспечить гибкие алгоритмы распределения обращений, бесшовная смена бота оператором и постоянное дообучение ИИ-помощников в low-code-интерфейсах силами сотрудников контакт-центра.

Искусственный интеллект сможет помочь в работе и самим сотрудникам. Во время обслуживания звонков и чатов клиентов операторы будут получать подсказки от бота-суфлера, встроенного в рабочее место. С помощью ботов-суфлеров контакт-центр сможет как повысить скорость обслуживания, так и сократить срок адаптации и обучения операторов-новичков.

«Применение технологий искусственного интеллекта в клиентском сервисе — важный фактор динамичного развития компании и повышения операционной эффективности. Naumen создает передовые наработки в этой сфере, опираясь на многолетний опыт автоматизации клиентского обслуживания и постоянно расширяя команду для работы с ИИ-технологиями. Сотрудничество с компанией “Атомэнергосбыт” позволит нам активнее развивать и совершенствовать нашу интеллектуальную платформу для управления клиентским опытом и сделать качественный клиентский сервис доступнее для миллионов клиентов», — отметил Сергей Попов, руководитель департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.

«Сотрудничество с Naumen и внедрение системы искусственного интеллекта позволит нашей компании увеличить количество обработанных обращений, ежедневно поступающих в контакт-центр. Как клиентоцентричная компания, мы постоянно работаем над улучшением стандартов обслуживания и наших цифровых сервисов. А продукты российского разработчика Naumen помогают нам в этом, позволяя эффективно, с высоким уровнем безопасности и информационной защиты общаться с клиентами», — сказал Денис Цветков, заместитель директора филиала по техническому развитию «Атомэнергосбыта» (Смоленск).

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