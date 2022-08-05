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Ralf Ringer перенесла ИТ-системы в облако МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что крупная сеть обувных магазинов в России Ralf Ringer перенесла ИТ-системы в облако #CloudMTS, облачного провайдера МТС. Миграция, которая была проведена в короткие сроки – за два дня – позволит Ralf Ringer повысить устойчивость работы географически распределенных ИТ-систем и быстро увеличивать вычислительные мощности в моменты наплыва покупателей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания Ralf Ringer – российский обувной производитель и ритейлер. Предприятие обладает четырьмя производственными площадками: фабрики расположены в Москве, Владимире, Зарайске и Талдоме. Географическая распределенность и устойчивость инфраструктуры в периоды пиковых нагрузок определяют ИТ-ландшафт компании.

Эксперты по виртуализации, резервному копированию и средствам репликации облачного провайдера #CloudMTS рассчитали для Ralf Ringer оптимальную инфраструктуру в облаке. В результате она позволяет сохранить устойчивость систем, быстро увеличить вычислительные мощности во время пиковых нагрузок, обеспечивает непрерывность бизнес-процессов. Провайдер задействовал системы резервного копирования и репликации, ресурсы собственных центров обработки данных. Территориально распределенные на территории России дата-центры МТС обеспечили близость сервисов компании к конечному потребителю.

При оперативной поддержке экспертов, архитекторов, инженеров и проектной команды облачного провайдера, клиент провел миграцию всех систем и данных в облако #CloudMTS в сжатые сроки и с минимальным временем простоя инфраструктуры возобновил работу критичных для бизнеса ИТ-систем.

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«Мы молниеносно – за два дня – отработали объемную задачу благодаря слаженной коммуникации всех участников проекта. Клиент квалифицированно знал свои потребности, специфику корпоративных ИТ-систем и хорошо представлял современные возможности облачного провайдера. Мы, в свою очередь, предложили наилучшую по стоимости и гибкости конфигурацию сервисов для обеспечения бесперебойной работы бизнес-процессов компании», – отметил директор по продажам и маркетингу #CloudMTS Артем Тугарев.

«Масштабируемость и отказоустойчивость, пожалуй, наиболее значимые критерии для нас при выборе решений и поставщиков. МТС обладает надежной инфраструктурой и профессиональной cloud-командой, с которой мы реализовали проект миграции. Мы продолжаем расширять партнерство и рассматриваем возможности усиления контура кибербезопасности решениями для защиты от DDoS-атак, WAF и CDN», – сказал директор по ИТ Ralf Ringer Алексей Репьев.

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