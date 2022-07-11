«Мегафон» запускает коммерческий центр информационной безопасност

«Мегафон» объявил об открытии коммерческого центра обеспечения информационной безопасности (Security Operations Center, SOC). Используя новейшие технологии мониторинга и управления инцидентами, специалисты компании в режиме реального времени могут отслеживать и моментально реагировать на кибератаки как извне, так и внутри инфраструктуры клиентов.

SOC «Мегафона» – решение, которое обеспечивает проактивную защиту компаний от всех типов современных киберрисков и позволяет своевременно реагировать на инциденты, которые потенциально могут нанести финансовый или репутационный вред. Программные средства мониторинга можно развернуть как на инфраструктуре заказчика, так и по облачной модели, если клиент не готов тратить дополнительные серверные ресурсы.

В список дополнительных услуг входит проактивный поиск угроз, сканирование на уязвимости, расследование инцидентов и др. Для многих клиентов использовать такой комплекс услуг удобнее, чем отдельные специализированные решения для защиты и собственную круглосуточную линию специалистов информационной безопасности.

«После того, как в I квартале ряд иностранных вендоров ушли с российского рынка, а число и интенсивность кибератак увеличились в разы, мы видим кратный рост обращений клиентов за решениями в области информационной безопасности. За поддержкой к специалистам «Мегафона» обращаются компании из разных секторов: так, 72% новых клиентов представляют коммерческие организации, в том числе промышленные предприятия, банки и ритейл, 25% – государственные учреждения, 3% – медиа», – сказал директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «Мегафона» Александр Осипов.

Структура SOC базируется на программных решениях лидеров рынка и собственных разработках «Мегафона». Центр сертифицирован в полном соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ России. Использование отечественного ПО позволяет центру решать задачи по обеспечению информационной безопасности не только бизнеса, но и заказчиков из госсектора.

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Решения «Мегафона» позволяют блокировать как массовые, так и целевые атаки, коммерческий SOC является логическим продолжением развития этой экосистемы. Сервис может быть представлен как отдельно, так и интегрирован с другими решениями «Мегафона». Например, SOC может стать одной из базовых услуг для клиентов, которые развернули свою инфраструктуру в «Мегафон облаке». Услугами SOC уже начали пользоваться ряд крупных государственных и корпоративных заказчиков.

«Мегафон» развивает направление кибербезопасности более 10 лет. Компания обслуживает свыше 2 тыс. клиентов финансового, промышленного, розничного и других секторов, а также государственных организаций. Самой большой популярностью у клиентов, помимо защиты от DDoS-атак, пользуется сервис WAF (Web Application Firewall), который обеспечивает непрерывную защиту веб-приложений и данных пользователей, а также обучающая платформа Security Awareness, проверяющая знания сотрудников в том числе через симуляцию фишинговых атак.