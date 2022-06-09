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В России появился первый робот-библиотекарь

Робот-библиотекарь от компании «Промобот» устроился на работу в Тихвинскую городскую библиотеку. В обязанности робота входит консультирование посетителей по сервисам и услугам библиотеки, помощь в навигации и поиске залов библиотеки, а также общение с посетителями и привлечение молодежи в библиотеку. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Проект стартовал в июне 2021 г. Чтобы робот мог провожать посетителя до необходимого места, инженеры «Промобот» разработали специальные датчики, с помощью которых робот строит карту помещения.

По словам самих разработчиков, направление сервиса является ключевым в муниципальных учреждениях, и впереди предстоит много работы по развитию робота. Так, планируется усовершенствовать функциональность робота для того, чтобы он мог не только рассказать об услугах и сервисах библиотеки, но еще и помочь с подбором книги, жанра произведения, а также привлечь посетителей к чтению.

Специально для приобретения робота библиотека получила грант на информатизацию в рамках нацпроекта «Культура»: в числе прочего оборудования в библиотеке появился отечественный робот Promobot V4.

«На данный момент наши роботы активно применяются в сферах, где важную роль играет сервис: здравоохранение, банковский сектор, аэропорты. Муниципальные учреждения не являются исключением, тут также присутствуют “ошибки человеческого фактора”, которые робот просто не способен совершить, — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — Роботизация библиотек может кардинально изменить их образ в сознании молодого поколения».

Сотрудники библиотеки объявили конкурс на самое оригинальное имя для нового «коллеги». Большинством голосов тихвинцы выбрали имя, которое идеально подходит «Промоботу», ведь оно имеет непосредственное отношение к писательнице Тэффи. Павел Андреевич Тикстон (1873–1935), дореволюционный крупный петербургский банкир, был близким другом, гражданским мужем Тэффи.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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