Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы 122

Группа компаний ЦРТ объявляет о создании комплексного интегрированного решения — виртуального голосового ассистента для оптимизации единой региональной информационно-справочной службы 122.

Разработка на основе искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку на регистратуры, контактные центры, сократить ожидание на линии, удовлетворить потребность жителей в доступном, простом и дружелюбном городском сервисе, с которым удобно и приятно взаимодействовать.

Дмитрий Дырмовский, CEO группы компаний ЦРТ, сказал: «Решения группы ЦРТ доказали эффективность в крупном бизнесе, телеком и банках по всей стране. Текстовые и голосовые роботы демонстрируют уровень автоматизации более 80% и высокую оценку пользователей. Эти достижения, более 5 тыс. реализованных AI-проектов по всему миру, а также уникальный опыт ЦРТ в сфере здравоохранения и признание в мировых технологических бенчмарках, позволяют сделать новый шаг — перенести и масштабировать накопленную экспертизу на новые проекты — для комплексной цифровизации сферы здравоохранения. Развивая государственные сервисы, важно выбирать проверенные решения — качественный, реалистичный синтез речи робота, „интеллект“, позволяющий понимать не линейные, комплексные запросы».

Виртуальный голосовой ассистент для оптимизации службы 122 — создание и использование:

В основе решения — модели распознавания речи,адаптированные под медицинскую терминологию, что позволяет корректно распознавать специфические термины и выражения. Такие модели — результат десятилетий работы группы ЦРТ в сфере здравоохранения. Робот может помочь оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, получить информацию о готовности лабораторных исследований, зарегистрировать жалобы или проконсультировать по другим вопросам получения медицинской помощи.

Особенность решения — все технологии и продукты в голосовом роботе созданы в R&D-центре ЦРТ: продукты с применением NLU, собственные движки по распознаванию и синтезу речи. In-house-разработка гарантирует развитие и поддержку продуктов. Заказчики смогут удовлетворить все потребности в рамках единой среды не только в момент старта проекта, но и в будущем. Платформа, которая лежит в основе робота (включена в реестр отечественного ПО), позволяет задействовать не только голосовые, но и текстовые каналы коммуникаций, не беспокоясь о совместимости компонентов.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

Сервис может быть развернут в облаке или On-prem — на серверах заказчика, что особо актуально в связи с высокими требованиями к безопасности инфраструктуры. В ЦРТ уже реализованы готовые интеграции голосового робота с рядом медицинских информационных систем (МИС), что значительно упростит и ускорит процесс внедрений виртуального ассистента. Из фразы «Мне нужно записаться к терапевту Сергеевой на Садовой улице. Хочу записаться в четверг, в первой половине, утром», робот определит намерение пациента и извлечет параметры запроса — специализацию и фамилию врача, адрес поликлиники, дату и время записи. Если пациент сообщит неполные данные, робот сможет сопоставить их с информацией в медицинской информационной системе, найти нужного врача и поликлинику по пересечению данных.

Робот может обеспечить живой и естественный диалог, умеет распознавать спонтанную естественную речь, верно квалифицирует шум в трубке, голоса на заднем плане, реагируя лишь на реплики приоритетного спикера — пациента. Ассистент распознает речь, анализирует ее и «перебивается» только в случае целевого вопроса, общается с учетом контекста и может менять контекст в любой момент разговора.

Виртуальный ассистент работает не только по входящим обращениям, но и по исходящим. Это позволяет автоматизировать напоминания о записи на прием, отменять запись, приглашать на вакцинацию и диспансеризацию, контролировать состояние пациентов, которые требуют наблюдения.

За последние три года группа ЦРТ реализовала более 280 проектов по цифровизации государственных и муниципальных учреждений в 85 регионах страны.