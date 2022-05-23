Мобильное приложение Investmoscow скачали почти 13 тыс. раз

Приложение Инвестиционного портала Москвы стало мобильным офисом для бизнеса любого масштаба. За полтора года его скачали почти 13 тыс. раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Приложение Investmoscow мы запустили полтора года назад. И сегодня видим его востребованность: количество скачиваний достигло почти 13 тыс. Оно открывает инвесторам круглосуточный и удобный доступ к цифровым бизнес-сервисам, облегчает старт и ведение своего дела, упрощает взаимодействие между предпринимателями и городскими структурами. Для постоянной связи с правительством города в приложение интегрированы два сервиса – линия прямых обращений и “Московский инвестор”», – сказал Владимир Ефимов.

На линии можно оперативно получить консультации, связанные с ведением бизнеса. Для этого нужно в личном кабинете нажать кнопку «Направить обращение» и заполнить форму, указав сферу деятельности компании и выбрав вид обращения. Ответ появится в разделе «Мои сообщения», а также придет на электронную почту, указанную при регистрации. Чаще всего инвесторы интересуются процедурой проведения торгов, получением финансовой поддержки, а также предлагают на рассмотрение свои проекты.

«Мобильное приложение Investmoscow позволяет предпринимателям получать многие ключевые услуги, доступные в веб-версии, и предлагает уникальный функционал, необходимый для решения бизнес-задач. Наиболее востребованным сервисом является линия прямых обращений. Также в приложении можно найти актуальную аналитику и отчеты об инвестиционных проектах, реализуемых в Москве. Для города важно, чтобы приложение “Investmoscow” способствовало формированию благоприятной деловой среды и открывало новые возможности для привлечения инвестиций и масштабирования бизнеса», – отметил Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы.

Сервис «Московский инвестор» поможет сообщить о проблеме, возникшей при ведении инвестдеятельности, или направить предложения по улучшению делового климата в городе.

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«Для удобства пользователей в сервис “Московский инвестор” встроен тематический классификатор. Предприниматели могут получить разъяснения по вопросам, связанным с землей и недвижимостью, мерами поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, участием в городских торгах, налогообложением, подключением к инженерным сетям, получением лицензий и разрешений, реализацией на территории города девелоперских проектов, комплексным развитием территорий. Все обращения поступают напрямую в профильные структуры правительства Москвы, и на рассмотрение большинства из них уходит в среднем четыре рабочих дня», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В мобильном приложении также можно ознакомиться с городской недвижимостью, доступной для аренды или покупки, изучить документацию и условия участия в торгах, осмотреть объекты в режиме 3D, а также обратиться за консультацией к специалистам. Приложение поможет не пропустить интересные лоты: новые и популярные объекты публикуются на главной странице. А для ознакомления со всем перечнем недвижимости нужно перейти во вкладку «Торги». Здесь с помощью фильтров пользователи могут отобрать объекты по типу (здание, земельный участок, территория, машиноместо и т.д.), площади, цене, форме, наличию фотографий и 3D-тура. Там же можно оставить заявку на участие в торгах.