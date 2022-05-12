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«Ситилинк» приглашает в шоурум российских производителей электроники и техники

«Ситилинк» пригласил российских производителей электроники, бытовой техники и программного обеспечения стать резидентами инновационного шоурума, который был запущен в середине апреля в Санкт-Петербурге. Производители смогут использовать площадку шоурума для демонстрации образцов, полноценного тестирования продукции на базе шоурума, использовать коворкинг для работы или лекторий для проведения встреч команды. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Интерактивный шоурум – новое инновационное бесплатное пространство, расположенное в Санкт-Петербурге. Концепция предполагает объединение нового формата шоппинга, обучения и отдыха в едином пространстве. Шоурум, площадью 3000 кв. м., включает в себя 25 тематических локаций с интерактивными инсталляциями для тест-драйва современных устройств и программного обеспечения. Инвестиции компании в хаб составили более 2 млрд руб.

«“Ситилинк” запустил уникальный объект в Санкт-Петербурге: нам удалось представить традиционный ритейл в новом инновационном формате шоурума. Здесь производители смогут познакомить покупателей с преимуществами своей продукции “в реальных условиях” – мы создали более 25 локаций, где можно протестировать технику и электронику. Шоурум даст возможность отечественным производителям показать свои товары самому широкому кругу потребителей», – сказал Михаил Славинский, генеральный директор компании «Ситилинк».

Сейчас в шоуруме представлено 2000 современных устройств для тестирования от 50 зарубежных и российских брендов, среди которых Samsung, Xiaomi, Asus, Logitech, Huawei, Kitfort, iRu.

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«Ситилинк» продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.

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