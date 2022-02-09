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Ритейл Розница
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Торговая сеть Bravo автоматизирует торговые процессы с помощью продуктов Set

Азербайджанская сеть супермаркетов Bravo обновила кассовое решение — теперь кассиры всех магазинов сети работают на сенсорных кассах в системе Set Retail, интерфейс которой переведён на азербайджанский язык. С заменой кассового ПО ритейлер решил сразу несколько задач: стабилизировал обмен данными между внутренними ИТ-системами, получил новые инструменты для маркетинговых акций, а за счет открытого API новой системы может подключать сервисы для развития бизнеса. Первый успешный пилот — распознавание лиц для оплаты с помощью сервиса Smile Pay.

В сеть Bravo входят магазины нескольких форматов, суммарно 683 кассы. Предыдущий кассовый софт перестал соответствовать требованиям к скорости внедрения функциональных изменений — на замену искали решение, которое легко масштабируется, гарантирует стабильный обмен данными с другими ИС, постоянно развивается. Его предложили в компании CSI. Проект стартовал в 2020 г. и, несмотря на языковой барьер и серьёзные пандемические ограничения, выпавшие на этап тиража системы в магазинах сети, специалисты CSI вместе с представителями Bravo подготовили и провели внедрение.

Решение локализовано под местное фискальное законодательство, а также — впервые для CSI — полностью переведено на другой язык. Set Retail интегрировали с ERP Gold. Для поддержки сценария продажи электроники на кассах в рассрочку дописали интеграцию с местным банком.

Сотрудники отмечают удобный интерфейс. Кассы работают стабильно, данные о товарах и ценах загружаются без перебоев, сократилось количество инцидентов в службу поддержки. Set работает на бесплатных компонентах, что экономит средства на закупку лицензий Windows и антивирусов.

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Встроенный блок лояльности Set Retail содержит популярные механики из практики ведущих ритейлеров — и полностью покрывает потребности Bravo в реализации маркетинговых инициатив. Ритейлер уже использует «сервис ограничений» — инструмент, который контролирует, сколько раз сработала акция. Это упрощает расчёт с поставщиками, устраняет перерасход товара и злоупотребления со стороны сотрудников и покупателей — например, при реализации социальных программ. В Bravo действует скидочная программа для пенсионеров и лиц, получающих социальное пособие.

В ходе общей модернизации процессов сеть в 2020 г. также запустила интернет-магазин за 3 недели силами специалистов московской компании Adinadin.

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