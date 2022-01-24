Управление кластерами Kubernetes в ОС Astra Linux доступно на платформе Deckhouse

ГК Astra Linux и компания «Флант», разработчик платформы Deckhouse, сообщили об успешном завершении первого этапа тестирования ее совместимости с операционной системой Astra Linux. Программный стек подходит для реализации планов импортозамещения: оба продукта включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры.

Deckhouse — это созданная на базе компонентов Open Source полнофункциональная Kubernetes-платформа для автоматизированной работы с контейнеризированными приложениями. Каждый контейнер представляет собой изолированную область, где есть все компоненты, необходимые для запуска. Контейнеры не зависят от серверной архитектуры, взаимодействуют с ОС при помощи стандартных интерфейсов, способны обновляться без синхронизации с другими контейнерами, а также легко переносятся из одной среды в другую. Именно с помощью контейнеров сегодня обычно реализуются приложения с микросервисной архитектурой. Подобные решения востребованы в сфере ИТ и служат, в частности, для разработки, запуска и тестирования ПО в разных окружениях, а также для эксплуатации высоконагруженных веб-сервисов, к отказоустойчивости и масштабируемости которых предъявляются высокие требования.

Применение Deckhouse позволяет оптимизировать использование системы и ресурсов, быстро развертывать готовые программные продукты, а также их масштабировать и переносить в другие среды с гарантированным сохранением стабильной работы. В качестве одного из основных отличий от стандартного Kubernetes и других сервисов управления контейнерами разработчик отмечает то, что применение Deckhouse облегчает работу с контейнерами и снижает порог входа в технологию: пользователи не «привязаны» к инфраструктуре провайдера, им не нужно самим администрировать большую часть компонентов, и они могут полностью сосредоточиться на решении своих рабочих задач.

Испытания совместимости программных решений проводились на виртуальной машине под управлением ОС Astra Linux Common Edition на базе Debian 9. Результаты проверок показали, что продукт можно успешно применять в среде этой ОС, по результатам нагрузочного и функционального тестирования проблем не выявлено. Кроме того, сейчас идет тестирование корректности работы Deckhouse под Astra Linux Special Edition 1.7. В актуальном обновлении системы, созданном на базе на Debian 10.0 (Buster), имеются все необходимые пакеты и компоненты, и ожидается, что доработка платформы Deckhouse будет минимальной.

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«Вместе с коллегами из ГК Astra Linux мы продолжим работать над совместимостью Deckhouse и ОС. Наш продукт уже внесен в реестр российского ПО, что стало ответом на запросы наших заказчиков, и в скором будущем планируется получение сертификата совместимости для связки Deckhouse с Astra Linux Special Edition 1.7 и встроенными средствами защиты. Это позволит применять продукт в системах, обрабатывающих конфиденциальные данные», — сказал Константин Аксенов, руководитель Deckhouse в компании «Флант».

«В результате интеграции Deckhouse с Astra Linux Special Edition российские компании получат готовую платформу для управления контейнерами на базе Kubernetes, удовлетворяющую требованиям по импортозамещению. С учетом стремительного роста популярности этой технологии и актуальности тех задач, которые она решает, мы видим большие перспективы для использования такой связки как на тех предприятиях, которые уже адаптировали контейнеры для своих приложений, так и на тех, кто столкнется с такой задачей в скором будущем для обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости нагруженных сервисов, а также повышения эффективности процессов разработки», — отметил Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.